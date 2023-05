Er du en af de mange boligejere, som har et flekslån eller skal til at optage et?

Så skal du være ekstra opmærksom – for lige nu løber du en dobbelt risiko.

Sådan lyder advarslen fra Realkredit Danmarks cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig overfor Finans.

Han kommer også med en anbefaling til de mange boligejere med et flekslån.

Som de fleste ved, er der en indbygget risiko, når et flekslån skal have en ny rente – hvilket især har været tydeligt den seneste tid med betydelige rentestigninger.

Det er den ene risiko.

Den anden kan ramme boligejerne, hvis det modsatte sker og renterne falder.

Det vil gå ud over de boligejere, som af den ene eller den anden årsag skal ud af deres flekslån i utide, idet det kun kan ske til dagskurs – og hvis renterne falder bliver lånet dyrere at indfri, idet kursen på obligationerne bag lånet vil være steget.

Derfor anbefaler Christian Hilligsøe Heinig boligejerne til højest at vælge en rentebinding på fem år på et flekslån.

»Vælger man en længere rentebindingsperiode på sit lån end den ventede tidshorisont i sin bolig, påtager man sig en kursrisiko, hvis renterne falder, og man skal ud af sit lån før tid,« siger han.