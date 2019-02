Facebook bør ifølge en ekspert sikre, at de 15.000 ansatte med adgang til følsomme oplysninger på platformen har rene straffeattester.

Som B.T. har beskrevet, blev 'Champagnedrengen' Mads Dinesen på trods af sin dom for bedrageri for 34,8 millioner ansat i jobbet til at kontrollere danske brugeres indhold på Facebook.

»Det er helt grundlæggende gået galt her. Der er risiko for, at brugernes følsomme indhold på Facebook behandles af medarbejdere med plettet straffeattest,« siger Peter Kruse, medstifter af sikkerhedsfirmaet CSIS.

Når danske brugere af Facebook anmelder et opslag, et billede eller en video som problematisk, dukker indholdet op på en række skærme på et kontor i Berlin.

Mads Dinesen tæt på sin lejlighed i centrum af Berlin. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mads Dinesen tæt på sin lejlighed i centrum af Berlin. Foto: Bax Lindhardt

Her sidder omkring 20 danske 'content moderators' hos Facebooks samarbejdspartner Arvato og tager stilling til, om indholdet skal slettes, om det skal sendes til politiet eller noget helt tredje.

Da Mads Dinesen blev ansat, bad Arvato kun om at se hans tyske straffeattest. Facebook har sagt, at det ikke må ske igen.

Men hvis den garanti skal holdes, bør Facebook sikre, at der ikke sidder andre tidligere straffede blandt de 15.000 moderatorer, der dagligt har adgang til brugeres private oplysninger, mener sikkerhedsekspert Peter Kruse.

»Hvis en kriminel får adgang til det, der sker bag Facebook, vil han hurtigt blive inspireret af, hvordan man kan misbruge det. Det er simpelthen for fristende,« siger Peter Kruse.

Han nævner 'sextortion' som eksempel, hvor gerningsmanden bruger nøgenbilleder til at afpresse offeret.

Facebook bag murene: Sådan gjorde vi I artikelserien Facebook bag murene kan B.T. for første gang afsløre, hvordan den danske del af Facebook styres fra et topsikret og hemmeligt kontor i Berlin. Facebook har outsourcet opgaven med at styre indholdet på platformen til bl.a. firmaet Arvato i Berlin, hvor der er ansat omkring 20 danskere. B.T. har interviewet Mads Dinesen, der indtil december var ansat hos Arvato. Desuden har B.T. interviewet en nuværende medarbejder, Michael, i den skandinaviske afdeling af Arvato. Michael er et opdigtet navn. B.T. kender personens rigtige identitet. Læs første artikel i serien her: 'Champagnedrengen' fik adgang til danskeres hemmeligheder.

Netop billeder af topløse gymnasiepiger var blandt det indhold, som Mads Dinesen fik adgang til.

B.T. har spurgt Facebook, om firmaet vil sikre, at de 15.000 nuværende ansatte hos Facebooks partnere har rene straffeattester fra deres hjemland. Det vil Facebook ikke.

»Det er helt klart, at vi tager den her situation alvorligt, og det er derfor, vi tager fat i alle vores partnere for at sikre, at procedurerne bliver overholdt. Men det enkelte eksempel, du har fra et enkelt Arvato-kontor, er ikke grund til at konkludere, at der er problemer alle steder og hos alle vores partnere,« skriver Peter Münster, Facebooks nordiske kommunikationschef.