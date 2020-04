Landet blev mere eller mindre lukket. Danskerne blev bedt om at begrænse deres færden og holde sig fra hinanden. Det påvirker alle, har vi hørt Statsministeren sige, og boligmarkedet ser ikke ud til at gå fri.

Antallet af udbudte huse, ejerlejligheder og sommerhuse er det laveste målt i marts siden 2007, mens de priser, boligerne var udbudt til salg for, er stort set uændrede fra sidste år til i år.

Det viser tal fra Boliga.dk.

I marts i år blev der således udbudt 36.800 villaer og rækkehuse til salg mod lige knap 40.300 i samme måned sidste år. Den gennemsnitlige udbudskvadratmeterpris på landets huse lød på godt 15.300 kroner i marts i år, hvilket kun er 125 kroner mere end året før.

- Der har været høj aktivitet på boligmarkedet igennem en årrække, og 2020 startede med endnu flere bolighandler end i samme periode et år tidligere. De mange bolighandler har skubbet udbuddet af boliger ned og ned - især udbuddet af sommerhuse og ejerlejligheder har taget et stort dyk i det seneste år. Marts måned fortsatte det billede, siger boligøkonom og chefanalytiker Mira Lie Nielsen fra Nykredit.

Forventningerne er i bund

Selvom udbuds-statisikkerne for marts samlet set følger nogenlunde samme billede, som vi også hidtil har set, er der ny tøven at spore blandt de helt nyudbudte boliger på markedet.

I forrige uge blev der således blot udbudt 1.720 nye huse, sommerhuse og ejerlejligheder til salg landet over mod cirka 1.000 mere i samme uge sidste år.

Sidste uge burde have budt på det højeste antal nyudbudte boliger i år, da ugen op til påske ifølge Boliga.dk traditionelt er den tid på året, hvor flest nye til salg-skilte plantes i vinduer og forhaver. Sådan var det dog ikke i år, hvor bare 1.921 boliger kom til salg, hvilket er færre, end vi så i starten af marts, hvor antallet af nyudbudte boliger på en uge toppede i uge 10 med 2.173.

Vi skal da også forvente, at fremtiden bliver noget anderledes, end det så ud til, da årtiet blev ringet ind af rådhusklokkerne:

'Inden corona var det realistisk med op mod 80.000 bolighandler i 2020 - det er det ikke længere. Der vil dog også komme færre boliger til salg, fordi sælgerne venter og ser tiden lidt an, hvilket er helt natuligt i en tid, hvor vi og derfor også potentielle boligkøbere kollektivt er bedt om at blive hjemme og passe på hinanden', siger Mira Lie Nielsen.

'Hvor galt det kommer til at gå - og hvor lang en genopretning vi skal igennem, kan man kun gætte på. Boligmarkedet i dag er dog et andet end eksempelvis op til finanskrisen. Vi ser ikke underliggende sygdomme i form af oppustede priser og høj gældsætning i dag - og renterne er også faldet lidt igen, hvilket vil understøtte, at boligmarkedet vil gasse op igen, når hverdagen vender tilbage.'

