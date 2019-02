TV 2 Zulu sender i øjeblikket programmet 'Date Mig Nøgen', hvor deltagerne - helt nøgne - skal finde en potentiel partner. En af deltagerne er Mads.

Han synes, datingmiljøet har forandret sig, og han meldte sig til programmet for at bryde op med den overfladiske kultur, han mener, der hersker.

»Jeg synes, datingmarkedet er blevet meget overfladisk, efter jeg er kommet tilbage til det,« siger Mads til B.T., som ellers havde haft en fast partner i over ti år.

Mads er træt af, at alle forsøger at være så perfekte i stedet for at være tilfredse med en naturlig krop.

Mads er med i det kommende afsnit af TV 2 Zulu-programmet 'Date Mig Nøgen'. Foto: TV 2

»Vi er blevet så kropsforskrækkede i Danmark, og vi tør ikke vise vores kroppe til nogen som helst. Der er en blufærdighedskrænkelse - for eksempel når kvinder ikke kan give sit eget barn bryst offentlige steder. Og så snart man går ud af caféen, er alle busser klistret fast med reklamer for at få plastikkirurgi og større bryster,« siger Mads.

Han tror, det er de sociale medier, der har gjort det svært for folk i dagens Danmark at finde sig en fast partner, som lever op til de høje krav, mange har.

»Jeg synes, folk har for mange krav til, hvordan en person skal være. Alle billeder, som man måske har på sin profil, er jo fyldt op med filtre, så man ikke ser den virkelige person, som er et eller andet sted inde bag,« siger Mads og tilføjer:

»Og så har man nogle krav, der slet ikke er realistiske. Man lever i en Hollywood-verden, hvor man tror, det hele kan være perfekt og en dans på lyserøde roser. Og det er det langt fra.«

Mads har derfor nydt at være med i programmet - også selvom det desværre ikke bar frugt og han ikke fandt sin eneste ene.

»Det har været super sjovt, fordi det har været en anderledes måde at skulle date på,« siger Mads.

Kvinden, han valgte at tage med på date, boede for langt væk fra ham selv. Derfor blev det ikke til mere end den ene date.

»Det var ærgerligt, men sådan er det jo bare. Det sjove i programmet er jo, at man kommer til at snakke med en, man normalt ikke ville date. Men i bund og grund kom jeg fra Sjælland og hun fra Jylland. Og vi har begge børn, så vi er ikke så flytbare.«

Mads er hovedrollen i mandagens program, hvor han ud fra fysisk tiltrækning, skal vælge en kvinde, han vil på date med. Til slut i programmet skal han også selv være nogen. Foto: TV 2

Efter sin deltagelse i programmet har Mads også fået flere henvendelser fra kvinder, der er interesseret i mere end bare et venskab.

»Der er nogle, der har prøvet at sætte mig op med deres mor. Og så nogle enkelte, der synes, jeg så sød ud, og ville lære mig at kende,« siger Mads, som dog forventer at få mange flere beskeder, når afsnittet, hvor Mads - helt nøgen - skal vælge en kvinde, han vil på date med, bliver sendt på flow-tv.

Mads har ikke tænkt sig at sige ja til nogle af de mange tilbud, han får. Han har nemlig allerede fundet sig en ny.

»Jeg har fundet en sød pige. Vi er ikke kærester endnu, men det kan være, vi bliver det. Og ironisk nok er hun også fra Jylland,« siger Mads, som pointerer, at deres første date dog var med tøj på.

Mads med Ibi Makienok, som er vært på programmet. Foto: TV 2

Afsnittet med Mads i hovedrollen bliver sendt mandag på TV 2 Zulu klokken 20.45.

De første tre programmer kan allerede nu ses på TV 2 Play.