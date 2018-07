Den muslimske friskole Lykkeskolen i Gellerup ved Aarhus mister nu sit tilskud og skal betale 9,8 mio. kr. tilbage til staten.

Sådan lyder den endelige afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i et brev til Lykkeskolen, som B.T. har fået aktindsigt i.

'Det er styrelsens vurdering, at Lykkeskolen i alvorlig grad ikke har og fortsat ikke overholder flere af friskolelovens regler', skriver det statslige tilsyn.

B.T. har tidligere beskrevet forholdene på skolen med omkring 156 elever, der ifølge skolens ledelse alle har en muslimsk baggrund. Ifølge styrelsen hersker der tvivl om, hvorvidt skolen forbereder eleverne på at leve i et demokratisk samfund, hvilket er et krav i friskoleloven.

Blandt andet har tilsynet registreret kønsopdelt undervisning og censur af biologibøger.

'Et kapitel om sex og samliv er omhyggeligt taget ud, hvorefter siderne er limet sammen, så det ikke umiddelbart fremgår, at der mangler et kapitel. Det er efter styrelsens opfattelse udtryk for en systematisk og ensartet censur', står der i styrelsens brev til skolen.

Lykkeskolen har forklaret, at biologilærere mener, det kan være forældre, der har censureret bøgerne. Styrelsen vurderer dog, at skolen står bag, fremgår det af brevet.

Ved besøg på skolen har styrelsen noteret sig, at drenge og piger sad opdelt hver for sig. Så sent som 8. juni var styrelsen på besøg på skolen, hvor tilsynet spurgte ind til, hvorfor eleverne sad kønsopdelt. Ifølge styrelsen svarede skolelederen, at det var et ønske fra skolebestyrelsens side.

Fokus på friskoler

En række muslimske friskoler er kommet under tilsyn efter afsløringer i B.T., heriblandt Al Quds Skole og DIA Privatskole i København.

Desuden er to friskoler, Nord-Vest Privatskole og Al-Salam Skole, lukket efter at have mistet statsstøtten. En tredje muslimsk friskole, Iqra Privatskole, har fået krav fra tilsynet om at betale 16 mio. kr. tilbage til staten på grund af misbrug af statsstøtten.

I november 2017 blev et flertal i Folketinget enige om at skærpe tilsynet med friskoler.

Talte ikke dansk

Tilsynet vurderer derudover, at Lykkeskolen i Aarhus overtræder lovkravet om, at lærerne skal kunne dansk i skrift og tale. På et besøg talte tilsynet med en lærer, der ikke kunne flydende dansk. Ledelsen på skolen foreslog som løsning, at man hyrede en tolk til lærerens timer, fremgår det af dokumenter fra tilsynet.

Skolen har ifølge styrelsen undret sig over, at styrelsen ikke fra begyndelsen af tilsynet gjorde opmærksom på, at lærerne skal kunne dansk, og at undervisningssproget skal være dansk. Til det svarer styrelsen, at det er skolens ansvar at kende lovgivningen og leve op til den.

Samtidig er undervisningen i de praktisk-musiske fag, såsom musik, sløjd og hjemkundskab, for mangelfuld. Selv om skolen kom med en række forslag til, hvordan den vil forbedre undervisningen, anser tilsynet ikke forslagene for at være tilstrækkelige, fremgår det af brevet.

På grund af lovovertrædelserne skal Lykkeskolen betale sit statstilskud tilbage fra og med 28. april 2017. Det svarer til 9,8 millioner kroner.

Nu afventer styrelsen svar på, om Lykkeskolen vil fortsætte som friskole uden den statslige støtte.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lykkeskolens ledelse.