(ARKIV) Statsminister Mette Frederiksen (S) efter mødet med en række borgere, der har mistet jobbet under corona-pandemien. Mødet finder sted på Glostrup Park Hotel fredag den 4. december 2020. København, Aarhus og Odense samt en række andre kommuner nedlukkes delvist for at bremse coronasmitte. Restauranter og teatre lukkes, og skolebørn sendes hjem. Det skriver Ritzau, mandag den 7. december 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms