Sandheden om kræftsyges ventetid på grund af den massive fokus på coronavirus skal frem i hele landet.

Sådan lyder kravet nu til alle landets fem regioner, der står for driften af sundhedsvæsenet.

I en helt ny rapport fra Sundhedsstyrelsen om kræftsyges ventetider bliver det godt nok slået fast, at den samlede behandlingstid for alle kræftsyge er tæt på det normale under coronaen.

Men der er meget store forskelle landet over.

Rapporten viser, at patienter med forskellige former for alvorlig kræft har været ramt. Og det er sket i hele Danmark.

'Der ses store regionale forskelle på forløbstiderne for forskellige kræfttyper. Derfor har Sundhedsstyrelsen på baggrund af data fra fjerde kvartal af 2020 bedt regionerne om redegørelser for udvalgte områder,' står der i rapporten.

B.T. har siden december sidste år kunnet fortælle, hvordan syge med meget forskellige former for kræft har fået udsat behandlingen under coronarestriktionerne.

Det er kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen, Bjarne Schou, Anne Mette Christiansen og Anders Bonnemann alle eksempler på.

Uhelbredelige Dunja Fogelberg Hansen er den første kræftpatient, der fortalte om den lange ventetid under coronarestriktionerne. 11 gange forsøgte hun forgæves sidste forår at blive set af egen læge, men da det endelig skete, havde hendes lungekræft spredt sig.

Alle fire har vidt forskellige kræftsygdomme, og de kommer fra ret forskellige steder i landet.

Altså samme tendens, der nu skal redegøres for i alle frem regioner.

Sundhedsstyrelsen har blandt andet bedt Region Hovedstaden om at redegøre for behandlingen af syge med prostatakræft og livmoderhalskræft.

Region Midtjylland skal redegøre for strålebehandling af kræft i tyk- og endetarm, og Region Sjælland skal redegøre for behandling af lungekræft.

B.T. har onsdag aften spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ind til oplysningerne i rapporten, der er kommet efter afsløringerne.

»Jeg er meget tilfreds med at vi samlet set har holdt niveauet i kræftpakkerne gennem hele 2020. Men jeg er først tilfreds, når vi kommer til bunds i udviklingen for alle de forskellige kræftformer, for vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at sikre, at kræftpatienter ikke kommer i klemme,« siger ministeren og tilføjer:

»Derfor vil jeg følge det her meget, meget tæt. Kræftpakkerne har været i funktion under hele epidemien, og det har været en klar politisk og sundhedsfaglig prioritering.«

Magnus Heunicke, hvad skal Dunja, Bjarne Schou, Anders Bonnemann og andre kræftsyge med udsatte behandlinger dog bruge til, at du at meget tilfreds med, at kræftpakkerne samlet har overholdt niveauet i hele 2020?

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) forholder sig til rapport om kræftbehandlingerne under coronakrisen.

»Hver eneste sag om patienter, der har oplevet fejl eller svigt er dybt ulykkelig. Derfor er det så vigtigt, at der samlet set ikke har været en nedgang i kræftpakkerne i 2020. Men det ændrer ikke på, at svigt i sundhedsvæsenet, uanset om det er under en pandemi eller ej, er dybt ulykkelig,« siger sundhedsministeren.

Nu er det så landets fem regioner, der skal redegøre for de udsatte kræftbehandlinger under coronaen.

Derfor har B.T. også kontaktet Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Stephanie Lose, hvad siger du til, at der nu kræves redegørelse fra alle landets fem regioner om behandlingen af forskellige kræfttyper?

Stephanie Lose er formand for Danske Regioner og næstformand i Venstre.

»Jeg hæfter mig først og fremmest ved, at en højere andel af patienter på landsplan har fået gennemført kræftpakkerne inden for de anbefalede tidsfrister, og at vi har behandlet lige så mange borgere i kræftpakkeforløb i 2020 som i 2018 på trods af corona,« siger hun og fortsætter:

»Der kan dog desværre stadig lokalt opstå udfordringer på enkelt-afdelinger eller på enkelt-områder, og der indgår vi som altid meget gerne i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen, så vi kan identificere muligheder og udfordringer, og i det hele taget være et lærende sundhedsvæsen.«

Nu er det bare at vente på, hvad regionerne har at sige i deres redegørelser om udsatte kræftbehandlinger.

B.T. skal nok bede om at få dem lagt frem i lyset.