Det kan godt være, du sveder på arbejdspladsen i disse varme og solrige dage.

Men forestil dig at være samlet med næsten 900 andre personer i anhængeren på en lastbil i op til et helt døgn.

Næppe noget, du selv har lyst til at prøve.

Ikke desto mindre er det virkeligheden for mange grise, der i stort tal transporteres til udlandet for at blive fedet op før slagtning.

Her ses billede af tysk lastvogn, der kører med danske grise. Helt konkret hentede lastvognen grisene i Kolding den 17. oktober 2018 kl. 9 om morgenen. Kl. 19 om aftenen ankom de til svinefarm i Oldenburg i den nordlige del af Tyskland. Altså tog transporten af smågrisene ti timer. Foto: Dyrenes Beskyttelse Vis mere Her ses billede af tysk lastvogn, der kører med danske grise. Helt konkret hentede lastvognen grisene i Kolding den 17. oktober 2018 kl. 9 om morgenen. Kl. 19 om aftenen ankom de til svinefarm i Oldenburg i den nordlige del af Tyskland. Altså tog transporten af smågrisene ti timer. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Da varmen har taget sit favntag om det meste af Europa, skaber det da også store problemer for de i forvejen hårdt belastede grise ombord på dyretransporter.

»Lange dyretransporter er i forvejen utroligt stressende og opslidende for dyrene. Op mod 900 smågrise stuves sammen på meget lidt plads og transporteres i op til et døgn på vejene uden hvil,« siger Ditte Erichsen, som er dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse og uddannet master i vurdering af husdyrvelfærd, til dyrenesbeskyttelse.dk

Hun frygter en regulær katastrofe for de mange grise.

»Lægger man dertil høje temperaturer og lastbiler, der ikke er udstyret med køleanlæg, så har man risiko for en reel dyrevelfærdskatastrofe,« forklarer dyrlægen.

Billede taget af de danske smågrise på et af de fire lag på anhængeren til lastbil med tyske nummerplader den 17. oktober 2018. Foto: Dyrenes Beskyttelse Vis mere Billede taget af de danske smågrise på et af de fire lag på anhængeren til lastbil med tyske nummerplader den 17. oktober 2018. Foto: Dyrenes Beskyttelse

B.T. afdækkede tidligere i år, hvordan antallet af danske grise, der i lastvogne køres ud af landet til opfedning og efterfølgende slagtning, er eksploderet.

Helt konkret kunne B.T. bringe videoer af to lastvogne, hvor grisene havde både blod på trynen, sår på ryggen og dunkende hjerte, mens de var proppet sammen.

Samtidig kom det frem, at kontrollen med transporterne er utilfredsstillende. Ja, transportører har haft tæt på frit spil til lange transporter af alt for mange grise stuvet sammen.

Lige nu er fødevareminister Mogens Jensen (S) i gang med at undersøge, om der kan skrues op for kontrollen med disse transporter med grise.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) vil have skruet op for kontrollen af transporter med grise til udlandet. Foto: Henning Bagger Vis mere Fødevareminister Mogens Jensen (S) vil have skruet op for kontrollen af transporter med grise til udlandet. Foto: Henning Bagger

Han kræver nemlig, at landmænd, chauffører og vognmænd skal leve op til deres ansvar for de dyr, de transporterer.

»Alt andet er både urimeligt, ulovligt og uprofessionelt. Derfor skal Fødevarestyrelsen skride ind over for overtrædelser,« sagde Mogens Jensen 25. januar til B.T.

I sidste uge meldte Fødevarestyrelsen dog ud, at man i øjeblikket nægter at forhåndsgodkende flere dyretransporter over 8 timer på grund af utilstrækkeligt hensyn til de varme temperaturer.

Det gør dog ikke Ditte Erichsens bekymring meget mindre, da grisene har meget svært ved at køle sig selv af under transporterne, uanset længden.

Billede af danske smågrise under 12 uger på vej til opfedning og slagtning. Billedet er taget, mens en lastvogn med polske nummerplader på vej fra Padborg i Sønderjylland til Polen holder stille på rasteplads på en tysk motorvej den 23. oktober 2018. Foto: Dyrenes Beskyttelse Vis mere Billede af danske smågrise under 12 uger på vej til opfedning og slagtning. Billedet er taget, mens en lastvogn med polske nummerplader på vej fra Padborg i Sønderjylland til Polen holder stille på rasteplads på en tysk motorvej den 23. oktober 2018. Foto: Dyrenes Beskyttelse

»Grise er meget varmefølsomme dyr, som har svært ved at komme af med overskydende kropsvarme, fordi de ikke har svedkirtler ligesom mennesker,« siger hun til dyrenesbeskyttelse.dk og tilføjer:

»De er derfor tvunget til at søge afkøling på andre måder, fx ved at rulle sig i noget vådt og dermed sænke kropstemperaturen eller ved at lægge sig på siden på et køligt underlag.«