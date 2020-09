Et 400 år gammelt gede-lignende dyr har set dagens lys i de italienske bjerge. Det skriver The Science Times ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se endnu et foto af dyret.

En italiensk skiløber med det knap så italiensk klingende navn, Hermann Oberlechner, var på en seks timer lang vandretur i sneklædte bjerge, da han så halvdelen af en skikkelse stikke frem i det fri.

Oberlechner havde aldrig set noget lignende.

»Dyrets hud lignede læder, og den var hårløs,« udtalte han senere hen til The Science Times ifølge Videnskab.dk

Hermann Oberlechner tog straks et billede og sendte det til en skovfoged, og sammen kontaktede de Italiens ministerium for kulturarv.

Det viste sig at være en 400 år gammel ’gemse’, et pattedyr med spidse horn, der har slægtsskab til både geder, får og antiloper.

Opdagelsen blev gjort i 3.200 meters højde ved Val Aurina i Sydtyrol i Italien.

Forskere skal i den kommende tid se nærmere på gemsen, hvor man vil bruge ismumien til at lære at indsamle DNA-prøver fra ældre jordiske rester.

»Vores mål er at bruge videnskabelig data til at udvikle en global, valid konservationsprotokol for ismumier,« siger Albert Zink, der er leder af instituttet for mumiestudier ved Eurac Research i Italien i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Ifølge Eurac Research har gemsen været beskyttet af en gletsjer. De seneste års tilbagetrækning af gletsjerne i Alperne har betydet, at gemsen er dukket op fra isen.

Andre artikler på Videnskab.dk