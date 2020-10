I Thomas Vinterbergs nyeste film ‘Druk’ beslutter fire gymnasielærere at lave et videnskabeligt forsøg.

Den ene af hovedpersonerne - en 40-årig far til 3 mindre børn - fremlægger en teori om, at mennesket skulle være født med en alkoholpromille, der er 0,5 promille for lav, for de andre.

I filmen beslutter de fire gymnasielærere derfor at drikke fra morgenstunden og fortsætte hele dagen til klokken 20. Løbende holder de øje med, at deres alkoholpromille er præcist 0,5.Alle fire oplever, at deres undervisning bliver bedre, og de er selv mere kreative og initiativrige.

Men er der hold i teorien? Det spørgsmål har Videnskab.dk taget videre til forskerne i en artikel.

De forskere, Videnskab.dk har talt med, fraråder klart, at man bruger alkohol som kreativitets-booster, på trods af at det er rigtigt, at man kan få en oplevelse af at fungere bedre, når man drikker lidt. Man risikerer nemlig at blive afhængig.

»Vi er helt oplagt ikke født med for lav alkoholpromille. Idéen er mere, om vi ville fungere bedre med en promille på 0,5.

Det svarer nok til en situation, hvor du rammer dit sweet spot - hvor du ikke føler dig fuld, men du er lidt mere løssluppen og fri,« siger professor ved Statens Institut for Folkesundhed Janne Tolstrup til Videnskab.dk.

Effekten af alkoholen starter i forhjernen. Så når man får en genstand og opnår en alkoholpromille på 0,5, bliver hjernecellerne i forhjernen mere 'sløve' og sender færre signaler til resten af hjernen, fortæller hjerneforsker David Woldbye til Videnskab.dk.

»Forhjernen har en dæmpende rolle på resten af hjernen. Den sender blandt andet signaler til det limbiske system, som styrer vores følelser. Når vi får en smule alkohol, så bliver forhjernens signaler hæmmet, og det gør, at hjernecellerne i det limbiske system ikke bliver kontrolleret så godt,« forklarer David Woldbye, der lektor på Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet.

Det medfører, at ens følelser bliver lidt mere frie, og fordi følelser og kreativitet hænger så tæt sammen, mener man, det er derfor, nogle bliver mere kreative af at drikke lidt alkohol.

Problemet er, at hjernen skal have mere og mere alkohol, for at man kan mærke en effekt. Der kommer altså en ny balance, hvor man fungerer normalt med en bestemt promille, fordi hjernen har indrettet sig på det, fortæller David Woldbye, der kraftigt fraråder, at man begynder at drikke i dagligdagen.

»Problemet hos funktionelle alkoholikere er, at de holder op med at få denne her følelse af kreativitet, selv om de drikker det samme, fordi hjernen har vænnet sig til den promille. Så vil man skulle drikke mere for at få samme oplevelse af opstemthed og kreativitet,« siger David Woldbye.

