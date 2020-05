DF-politikeren Anders Vistisens offentlige kritik af Dansk Folkeparti, er skadeligt for partiet

Ja, det er endda som at skyde sig selv i foden.

Sådan lyder det nu fra Peter Skaarup, der er gruppeformand hos Dansk Folkeparti.

Hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti og tidligere medlem af Europa-Parlamentet, Anders Vistisen, har i et interview med Avisen Danmark beskyldt Dansk Folkeparti for at flakke rundt.

Blå bog om Anders Vistisen Født: 12. november 1987

Bosat i Herning og gift med Mette Vistisen

Anders Vistisen har været medlem af DFU siden 2001 og DF siden 2004. .

Har været regionsrådsmedlem i Region Midtjylland fra 2009 til 2014.

Medlem af Europaparlamentet fra 2014-2019.

Sammen med blandt andet formand Kristian Thulesen Dahl og flere medlemmer af Folketinget, er Anders Vistisen del af Hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti. Kilde: Dansk Folkeparti

»Det er som om, man har ramt en mur med 120 kilometer i timen, men man slingrer videre, uden man egentlig har taget nogle ret grundlæggende ting til revision,« lyder det fra Anders Vistisen interviewet.

Og den melding har søndag formiddag fået konsekvenser for Anders Vistisen i form af kritik fra Dansk Folkepartis ledelse om, at sådan en udtalelse skal være intern og ikke komme i medierne.

»Vi har lang tradition i Dansk Folkeparti for internt at have meget højt til loftet, når vi diskuterer tingene. Men når vi så har gjort det, står vi sammen ud ad til som et hold. Og da er det klart, at hvis nogen kører solo, så er det skadeligt for partiet. Det siger sig selv,« siger Peter Skaarup til B.T.

Peter Skaarup, hvad betyder det her for Anders Vistisen?

»Det er klart, at det bliver markeret over for Anders Vistisen. Og andre hvis det skulle ske, at partiets kurs diskuteres internt. Vi diskuterer ikke vores egen linje i medierne. Det er som at skyde sig selv i foden,« siger han og tilføjer:

»Jeg vil ikke komme ind på, hvordan det skal foregå i praksis. Men at det vil blive påtalt markant overfor Anders Vistisen, det siger sig selv.«

Peter Skaarup er ikke ene om at lange ud efter Anders Vistisen.

Den tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, har også hård kritik.

»Det er møghamrende irriterende og dræbende. Vi er mange politikere og lokalfolk, der arbejder på at få noget godt ud af partiet igen, og så kommer der sådan en melding,« siger hun til Ritzau.

Pia Kjærsgaard stiftede partiet og har en høj status internt. Hun er dog ikke med i hovedbestyrelsen, hvor Anders Vistisen sidder.

Derfor slår hun fast, at det ikke er op til hende at fortælle, hvad sagen skal have af konsekvenser for Anders Vistisen.

»Det er op til hovedbestyrelsen. Jeg mener absolut ikke, at man bare kan sidde det overhørig,« siger hun.

Politisk kommentator Hans Engell kalder Anders Vistisens meldinger om Dansk Folkeparti for 'ualmindelig hård'.

»Kritikken rammer ualmindeligt hårdt, fordi han angriber partiformandens troværdighed, partiets manglende fornyelse og politikudvikling samt evnen til at få placeret sig i forhold til Nye Borgerlige,« siger han til Ritzau.

B.T. vil gerne høre, hvad Anders Vistisen selv siger til kritikken fra DF-ledelsen.

Men han har ikke reageret på B.T.s henvendelse.