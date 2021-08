Søndag ændrede »en totalt ligegyldig« live-video på mediet TikTok sig drastisk for Peter Rothgardt.

Her sad han på sit loft og var i gang med at rydde op i nogle ting, mens han sendte live til sine 25.000 følgere gennem sin Tiktok-profil 'Tegnsprogspeter'.

Få minutter inde i videoen fik han beskeden: »Kommer og dræber dig, så håber for dig, at dine livvagter er klar«.

»Det er helt vildt ubehageligt, og jeg bliver pisse-udtryg, og jeg stoppede også live'en kort efter,« fortæller Peter Rothgardt til B.T.

Den truende kommentar kom efter, at han i sin video var i gang med at fortælle om sine kommende shows til Aarhus Festuge, hvor han skal optræde som dragqueen til blandt andet Drag Queen Banko.

Og det var altså nok til at udløse dødstruslen.

»Jeg er helt i chok,« fortæller han.

Selvom Peter Rodtgardt, der har fire gange sorte bælte i taekwondo, godt er en, der kan finde ud af at passe på sig selv, så har episoden alligevel gjort ham så udtryg, at han nu har hyret to livvagter, der skal stå ved ham, når han onsdag og torsdag optræder til Aarhus Festuge.

»Det har jeg aldrig haft før. Jeg står i høje hæle og et kostume og er meget skrøbelig, så med dem er jeg langt mere tryg,« siger han.

Som dragqueen og homoseksuel har Peter Rodtgardt oplevet at blive kaldt diverse skældsord, men det afholder ham ikke fra at tale offentligt om sit liv.

Han mener nemlig stadig, at der mangler at blive sat fokus på de ubehageligheder, som nogle homoseksuelle må stå på mål for.

»Der er et behov for stadig at italesætte det her, for det er stadig slemt. Der foregår stadig hadforbrydelse, og det er næsten hver dag,« fortæller han.

Selvom onsdag og torsdag nu bliver med livvagter, så er Peter Rodtgaardt sikker på, at det nok skal blive en fest alligevel.

»Det, synes jeg, er træls, Det havde jeg da gerne været foruden, men det skal nok blive meget sjovt at prøve, så må jeg se, om jeg kan ligne Mette Frederiksen lidt. Hun har jo også livvagter,« afslutter han.