Fredag morgen blev en livløs mand fundet i vandet ud for Tryllevældevej i Solrød Strand.

Nu oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at manden er død.

»En lokal borger slog alarm efter at have fundet en livløs person i vandet ved 6-tiden i morges. Vi fik ham bragt i land med dykkere og kunne ved den lejlighed konstatere, at han var druknet,« siger kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.



Manden skal nu identificeres, men politiet formoder, at der er tale om en mand, som faldt overbord fra et et skib i Øresund den 24. maj.

»Han er af anden etnisk herkomst end dansk og alderen passer også i forhold til beskrivelsen af den mand, der faldt over bord,« siger Martin Bjerregaard.

Midt- og Vestsjællands Politi vil samarbejde med kollegerne fra Københavns Politi i sagen, idet det var her, manden, som nu med stor sandsynlighed er skyllet i land, blev meldt savnet.

Der er ingen tegn på, at der er foregået noget kriminelt, men der vil blive foretaget et ligsyn for at fastslå dødsårsagen, idet manden blev fundet i livløs tilstand.