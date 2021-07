Det er flere måneder siden, at den 50-årige hip-hop-stjerne DMX døde. Men nu er der nyt om årsagen

Den 9. april 2021 mistede hip-hop-ikonet, DMX, livet. En obduktion har nu klarlagt årsagen.

Det skriver New York Post.

Årsagen er et hjerteanfald, der afskar blodcirkulationen i hjernen som følge af en kokainforgiftning.

I starten af april blev den verdenskendte rapper hastet til et sygehus i kritisk tilstand.

Allerede dengang var der snak om, at årsagen var et hjerteanfald affødt af en overdosis, hvilket altså nu er bekræftet.

DMX stiftede flere gange i løbet af sit liv bekendtskab med stofferne.

Tilbage i 2019 måtte han aflyse flere shows for at tage på afvænning, og i 2021 kostede stofferne ham livet.

DMX står blandt andet bag hits som Party Up (Up in Here) og Ain't No Sunshine.

DMX havde det borgerlige navn Earl Simmons og blev bare 50 år gammel.