Der er kraftig regn og lokale skybrud på vej.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Den kraftige regn kommer ifølge DMI især til at ramme Jylland, Fyn, Lolland Falster og Vestsjælland.

DMI vurderer, at der i den østlige halvdel af Jylland samt på Fyn, Lolland Falster og Vestsjælland kan falde mellem 25 og 35 millimeter regn på seks timer.

Flere steder er der ifølge DMI risiko for, at regnen lokalt kan gå over i skybrudsintensitet, hvor der falder mere end 15 millimeter regn på en halv time.

»Et lavtryk skal i løbet af tirsdag passere landet fra syd. Lavtrykket bevæger sig fra sidst på natten og tirsdag morgen op over de sydlige egne, ledsaget af en del nedbør i form af regn og byger. Lavtrykket bevæger sig videre mod nord og ventes først at slippe Nordjylland tirsdag aften,« skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside.

Sjælland går ikke fri af regnen, men som det ser ud nu, lader det ikke til, at det her bliver lige så kraftigt som i andre dele af landet.

Du kan følge DMI's løbende varsling på deres hjemmeside.

Her kan du også se vejrmeldingerne for de enkelte kommuner.