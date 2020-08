Solen skinner fra en stort set skyfri himmel og temperaturerne er høje.

Dog blev det ikke så stegende hedt fredag, at der formelt har været den hedebølge, som Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) ellers havde varslet. Men bare vent. Hedebølgen venter lige om hjørnet.

»Fredag har været på grænsen til vores varsel om hedebølge, der betyder mindst 28 grader, og det nåede vi lige præcis ikke,« siger Trine Pedersen, som er vagthavende meteorolog hos DMI.

Hun oplyser dog, at der nu er forventninger om, at det bliver varmest én bestemt dag i weekenden.

En regulær hedebølge varsles især at ramme søndag. DMI ligefrem advarer om, at det kan være farligt for udsatte grupper - som eksempelvis mindre børn.

»I morgen lørdag bliver det de fleste steder 25 til 30 grader. Der er ikke så meget vind, og skyer ser der ikke rigtig ud til at være. Det er meget som fredag,« siger Trine Pedersen.

Men her efter forventes temperaturerne at stige et nyk.

I hvertfald for én enkelt dag.

»Søndag ser ud til at blive varmest, mens det er lidt mere usikkert med mandag,« siger Trine Pedersen og fortsætter:

Efter en kølig, blæsende og regnfuld julimåned, nyder mange at hoppe i vandet og tage sol her i august, hvor hedebølgen er lige på trapperne.

»Samlet har vi varslet hedebølge til mandag aften. Fredag blev en nitte, men vi varsler fortsat hedebølge.«

Forvetningen er, at der er hedebølge lørdag og i hvertfald på søndag?

»Det er det, vi forventer. Vi kommer op på minimum 28 grader, vil jeg sige, og søndag ser ud til at blive varmest,« fastslår hun.

Torsdag aften meldte DMI ud, at vejrvarslen var justeret, så stort set hele landet er omfattet af en såkaldt kategori 2-varsel om farligt vejr på grund af den lurende hedebølge.

Her ses folk ligge og tage sol ved Svanemøllen Strand i København, lørdag den 8. august 2020.

Det skyldes især, at visse grupper af befolkningen som småbørn, ældre og kronisk syge kan risikere at blive dehydrerede i varmen.

Derfor er det vigtigt, at disse grupper husker at få nok væske og sørger for at holde sig i skyggen, når varmen er på sit højeste.

Godt nok ramte hedebølgen ikke formelt fredag.

Men søndag ser det altså ud til at blive virkelig hot. Så husk især solcreme, solbriller og kasket på ugens sidste dag.