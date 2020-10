Regntøj, gummistøvler og paraply. Det ligner i høj grad nødvendigt udstyr i de kommende dage.

»Det bliver generelt en ret trist weekend, skal vi ikke sige det sådan?« som vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen, udtrykker det.

For weekenden bliver våd. Og det bliver det meste af Danmark, der får fornøjelse af dråberne fra oven.

Så det er med at nyde fredagen, som DMI-meteorologen kalder 'forholdsvist stille, rolig og fredelig'. Det vil sige, at der til formiddag 'kun' kommer lidt byger ind over den sydvestlige del af landet, der i løbet af dagen breder sig til den nordøstlige del også.

Og så rammer det. Resten af weekenden.

»Allerede fredag aften får vi noget regn især til den nordvestlige del af landet. Måske klarer det en overgang op lørdag,« siger Trine Pedersen.

Det bliver dog værre.

»Søndag kommer så en mere markant front ind fra vest. Den bevæger sig ind på tværs af landet fra nord til syd i løbet af søndag, og så går den bare i stå. Og så har vi glæde af den resten af søndagen og mandagen med. Det er rigtig efterårsvejr: Skyet, vådt og sydvestenvind,« siger DMI-meteorologen, der understreger, at ingen rigtigt går fri:

»Der bliver mest vand i den vestlige del, og så når det at regne meget af, inden det for alvor kommer øst over. Men der er ikke noget, der bliver supergodt.«

Eneste lyspunkt kan man – som det ofte er tilfældet, når det dårlige vejr kommer ind fra vest – finde på Bornholm. Her går man nogenlunde fri af det våde vejr og kan endda se frem til lidt sol.