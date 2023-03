Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis du havde tænkt, at tirsdagens kolde aften og nat var en engangsforestilling, er der rig mulighed for at blive skuffet i aften, nat og i morgen tidlig.

Det bliver nemlig rigtig koldt natten til torsdag, og i de tidlige morgentimer. Faktisk kan man regne med temperaturer under frysepunktet i hele landet – nogle steder kommer temperaturen helt ned og rammer -10 grader.

Og de kolde morgentimer kan skabe farlige situationer i morgentrafikken i hele landet.

Det oplyser Pernille Hansen, vagthavende meteorolog hos DMI, til B.T.

»Sneen der faldt tirsdag aften og nat er smeltet, fordi det har været plusgrader i dag. Så når den fryser igen, skaber det isglatte veje, og så skal man være forsigtig« siger hun.

Det er altså vigtigt, at bilister i hele landet er opmærksomme, når de torsdag bevæger sig ud i morgentrafikken.

Men særligt i nogle områder, kan der opstå ekstra farlige situationer. I Nordjylland kan der nemlig komme op til 10 centimeter sne igen i nat, og det kan skabe situationer, hvor man skal passe på i trafikken, fortæller Pernille Hansen.

»I forvejen vil der være isglatte veje i det meste af landet. Hvis der falder sne oven på, er det selvfølgelig ekstra farligt,« siger hun til B.T.

Det er primært Nordjylland, der kan risikere at blive ramt af sne i løbet af natten.

I løbet af torsdag bliver der både tørt og klart i det meste af landet.