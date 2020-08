Strandgæster solbader og svømmer under hedebølgen ved Saksild Strand nær Odder, søndag den 9. august 2020. Saksild Strand er nyt corona-hotspot i Østjylland, men varmen fik folk til at søge til stranden for at få en dukkert inden arbejdsugen begynder igen.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak