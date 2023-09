DMI har sent søndag aften udsendt et varsel om tæt tåge.

Det skriver vejrtjenesten på sin hjemmeside.

Her lyder det, at natten igennem vil være tæt tåge i 'store dele af landet, bortset fra Bornholm'.

DMI skriver videre:

'Tågen kan blive tæt med sigt under 100 meter, som er varselsgrænsen for tæt tåge. Den tætte tåge ventes at lette i løbet af mandag morgen.'

På hjemmesiden har DMI delt nedenstående varselskort: