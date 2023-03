Lyt til artiklen

Hvis du havde håbet på at køre på arbejde med solen i øjnene fredag morgen, er der stor chance for at blive skuffet. Og flere steder i landet, er det vigtigt at holde øjnene på vejen, og være opmærksom i morgentrafikken. Det fortæller DMI.

I løbet af natten bliver det nemlig ned til minus ti grader, og der kan komme sne flere steder i landet.

Det kan skabe situationer, hvor det er vigtigt at køre forsigtigt, fortæller Erik Hansen, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

Specielt i Nordjylland har der været problemer med trafikken de seneste to døgn på grund af snevejret. Og ifølge Erik Hansen tyder det altså ikke på, at de problemer stopper foreløbigt.

»Der kommer pletvis sne rundt omkring i løbet af natten. Det kan drysse lidt rundt omkring i landet. Og specielt i Nordjylland kan man godt regne med at få nogle centimeter,« fortæller han til B.T.

Så i Nordjylland – men faktisk alle steder, hvor der kommer sne i løbet af natten, er det vigtigt at være forsigtig i trafikken, understreger Erik Hansen.

Når sneen er smeltet i løbet af dagen, og der kommer minusgrader om natten, danner det nemlig grobund for potentielt farlige situationer, fortæller han.

»Det kan give lidt lumsk føre, og der vil være områder, hvor det er temmelig glat,« siger han.

I løbet af fredag klarer det ifølge Erik Hansen lidt op. Og specielt nordjyderne, der ellers har været hårdest udsat i løbet af natten, kan nok godt regne med at se solen, når de går på weekend.