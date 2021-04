»Det er klart, at for en række steder er det rigtig, rigtig vanskeligt.«

Sådan lyder det nu fra Katia Østergaard, adm. direktør hos Horesta, efter det søndag morgen er kommet ud, at alle skal bestille bord 30 minutter før ankomst, hvis man fra på onsdag vil på bar, café eller restaurant.

»Jeg hader at bruge udtrykket umuligt, men vi har mange fastfoodkoncepter som McDonlads, Espresso House, barer og værtshuse og cafeer, hvor man ikke er vant til at reservere bord,« siger hun.

Og søndag formiddag har McDonalds da også meldt ud, at de ikke åbner for at gæster kan spise indendørs.

Sådan er kravene for genåbningen Hvis man vil sidde indendørs på restauranter, caféer og barer, skal man lave en reservation mindst 30 minutter inden.

Der er ikke nogen krav til, hvordan man har reserveret bord, så der er både mulighed for at bestille bord over telefonen, på nettet eller ved at komme forbi 30 minutter før ankomst.

Kravet om reservation gælder som udgangspunkt frem til 6. maj, og det gælder kun ved indendørs servering.

Der er også et krav om coronapas, hvis man vil sidde indendørs, som skal dokumentere, at man enten er vaccineret, har et negativt testsvar eller har været smittet inden for de sidste seks måneder.

Kravet om passet gælder ikke for udendørs servering, hvor man også gerne må gå indenfor og bruge toilettet, selv om man ikke har et coronapas.

Restauranter, barer og caféer skal have sidste udskænkning eller servering klokken 22.

Herefter har kunderne en time til at indtage mad og drikke, inden de skal lukke klokken 23. Kilde: Erhvervsministeriet

»Det var et led i vilkårene for overhovedet at få fremrykket indeservering, og det tror jeg er vigtigt at forstå. Skulle vi det, så var det her et krav fra sundhedsmyndighederne,« siger hun.

Så det var et krav fra sundhedsmyndighederne, at man skal bestille bord 30 minutter før for at komme på bar eller værtshus?

»Ja, simpelthen for at undgå, at gæsterne selv går hen og tager et bord, og for at der er den her afstand mellem gæsterne. Vi mener, vi kunne have løst det her på anden måde, men det er nu en gang det krav, vi har fået,« siger direktøren.

Hvem er det her sværest for?

»Dem, der har de største udfordringer er alle de segmenter, der ikke er vant til at tage imod bordbestillinger. Der er restauranter, som er fuldstændig vant til bordbestilling, og så er der hele fastfood-segmentet, værtshuse og caféer,« siger hun og tilføjer:

»Du bestiller jo ikke bord for at gå ud med børnene på McDonalds vel? Og du bestiller heller ikke bord på en café. Du går ind og skynder dig at hapse et ledigt bord. Og det samme når du går ind på bar eller værtshus, hvor du heller ikke bestiller bord.«

Men er der nogen restauranter, barer eller fastfoodkæder du tror slet ikke vil åbne på onsdag?

»Alle er jo fuldstændig vilde for at åbne. De har været tvangslukket halvdelen af sidste år, så jeg er sikker på, at der arbejdes på højtryk for at kunne løse det her,« siger Katia Østergaard.

Samlet set er direktøren for Horesta dog glad for, at det overhovedet er muligt at genåbne fra på onsdag.

»Først og fremmest er vi rigtig glade for, at vi overhovedet kan få fremrykket vores indeservering til at kunne åbne allerede på onsdag frem for at vente til 6. maj. Som vi og mange restauranter har været ude at sige, så kunne de slet ikke genåbne uden at åbne indendørs også. Så glæden overskygger genen ved det her krav,« siger hun og kommer samtidig med ønske til gæsterne:

»Der ligger stort ansvar for gæsterne om, at de skal overholde reglerne. Det er en fælles opgave at få det her til at lykkes, så der ikke kommer ny nedlukning.«