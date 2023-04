Lyt til artiklen

Mandag er den sidste chance, hvis Københavns Zoo skal have pandaunger i år.

Lørdag eftermiddag startede hunpandaens brunst, der cirka varer 36 timer en enkelt gang om året. Men ind til videre er parringen ikke lykkedes.

»Vi er stadig i det her brunstvindue, men mit bud er, at det lukker hen imod dagens afslutning, og hvis nu skal være ganske ærlig, så ser det heller ikke i år ud til, at vi får nogen pandaunger,« siger Mads Bertelsen, der er direktør i København Zoo mandag formiddag.

Pandaerne kom til Danmark i april 2019 fra Chengdu Panda Base i Kina efter flere års forberedelser.

Hunpandaen Mao Sun i København Zoo har siden i lørdag været i brunst. Detr varer i 36 timer, så mandag er sidste chance for parring i år.

De to dyr er udlejet til Danmark i 15 år, så de tilhører stadig Kina, ligesom eventuelle unger gør det.

De seneste fire år har Zoologisk Have forsøgt at få de to pandaer til at parre sig, og i år ser det altså heller ud til at lykkedes.

For første gang havde København Zoo ellers ladet hunnen og hannen gå sammen i flere uger, inden hun kom i brunst for, at de skulle vende sig mere til hinanden.

Hvordan har de to pandaer haft det sammen her i weekenden, hvor hunnen har været i brunst?

Her ses, hvordan ansatte i Københvan Zoo søndag stod klar til at fotografere pandaerne, hvis de skulle parre sig. Men det skete aldrig, og nu er mandag sidste chance.

»Det ser ud, at hun i den grad har været modtagelig, mens han for det mest ikke har været interesseret. Når han så har været det og prøvet at tage fat i hende, virker det som om, at hun ikke kan finde ud af det, og sætter sig ned. Det er det samme, som vi så sidste år,« siger direktøren.

Hvorfor sker det år efter år, at de ikke parrer sig?

»Svaret kunne være, at pandaer er utroligt dårlige til at få unger, men det er pandaer jo ikke. Pandaer, der lever ude i naturen, de vil kunne finde ud af det på en eller anden måde. Vi tror, at det er, fordi man har taget dem så tidligt fra deres mor, som man gør i centrene. Det er gjort i bedste mening for at øge produktionen, og det ser ud til at virke, da bestanden af pandaer stiger, men mange af dem har mangel på naturlig adfærd,« siger han.

Har I nogen overvejelser om, hvad I vil gøre næste år, når hunnen er i brunst?

»Når tiden er gået, og vi har fået sovet lidt, så holder vi et møde, hvor vi får evalueret alt, hvad der er sket og kigger videoer igennem,« siger Mads Bertelsen.

Han konstaterer også, at det simpelthen ikke er muligt bare at bytte med en anden zoo, så der kunne komme en anden hanpanda, der passer bedre med hunnen.

»I modsætning til de fleste andre dyr, hvor vi forholdsvis hurtigt kunne skride til beslutning, så er der et kinesisk ekspertpanel, der sidder med på det her, og skal tages med på råd. Men jeg kan sige, at hvis det var alle mulige andre dyr, ville vi overveje at bytte en af dem,« siger han og tilføjer:

»Hvis nu det her var en tiger, så ville vi rotere og sige, at det kan være, at de to dyr ikke rigtig passer sammen. Det kan også være de er lige native, uanset hvem de er sammen med, eller der brug for en lidt mere erfaren han. Det er bare ikke så enkelt, når vi snakker om pandaer.«