Forskerne har nu for første gang fundet et eksempel på knoglekræft hos en Centrosaurus, der døde for mellem 76 og 77 millioner år siden.

En lårbensknogle (fibula) fra dyret blev fundet i 1989 i Canada. Dengang troede man, at knoglens lidt underlige udseende skyldtes et helende knoglebrud.

Men nu har et forskerteam bestående af både eksperter indenfor felter såsom radiologi, palæontologi og patologi samt ortopædisk kirurgi undersøgt knoglen og fundet frem til, at Centrosaurussen led af fremskræden knoglekræft, der kunne have spredt sig.



Det skriver CNN ifølge Videnskab.dk.

Studiet af knoglen er udgivet i tidsskriftet Lancet Ontology.

Diagnosticeringen af dinosauren minder meget om de metoder, man bruger til at diagnosticere mennesker i dag.

»Her fremviser vi den umiskendelige signatur af fremskræden knoglekræft i en 76 millioner år gammel dinosaur med horn – det er den første af sin slags. Det er meget interessant,« siger Mark Cowther, der er professor i patologi og molekylær medicin ved McMaster University, ifølge CNN.

Selvom at dinosaurens kræftform kan have spredt sig til andre dele af kroppen, er det ikke sikkert, at det er dét, den døde af.

Knoglen blev nemlig fundet i en stor bunke af knogler, og noget tyder på, at den døde som en del af en større flok af Centrosaurusser, der druknede i en oversvømmelse.

Den fremskredne kræft ville have gjort dyret sårbart overfor angreb mod de store tyrannusaurusser, der fandtes på det tidspunkt, fordi den formodentlig har haltet rundt på det påvirkede ben.

Men fordi centrosaurussen levede i en flok, har det måske gjort den mindre udsat for angreb fra de frygtindgydende, fortidige kødædere, mener forskerne bag studiet, ifølge CNN.

