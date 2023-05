Natten til mandag meldte to mænd sig selv til politiet. Her forklarede de, at de havde forsøgt at stjæle dieselolie.

Men af egen drift havde de opgivet forhavenet, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Der er tale om en 24-årig mand fra Holeby og en 20-årig mand fra Stokkemarken.

Baggrunden for den pludseligt opståede trang til bekendelse bundede i, at duoen var blevet taget på fersk gerning af en ukendt mand.

Den ukendte mand havde grebet ind, mens de to mænd var optaget af forsøget på at bryde ind i en parkeret gravemaskine.

Her var den ukendte mand tilfældigt kommet forbi i sin bil. Da han opdagede de to tyveknægte, tog den ukendte mand nøglerne, der stadig sad i tændingen på tyvenes bil, og kørte videre.

Derfor var dieseltyvene strandet på stedet og så ikke anden udvej, end at ringe til politiet og tilstå.

