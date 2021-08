DFs egen kasserer tippede Aarhus Kommune om økonomisk svindel. Politiet efterforsker nu sagen.

Den tidligere kasserer i DF, Daniel Pedersson, leverede blot få dage efter, han selv var blevet ekskluderet fra partiet, de sprængfarlige oplysninger, der har sat gang i en politianmeldelse af den lokale partiforening for økonomisk svindel.

I januar blev Daniel Pedersson ekskluderet efter, at han offentligt kritiserede lokalforeningens formand, Knud N. Mathiesen, og samtidig opfordrede til et generationsskifte.

Få dage efter sendte han en mail til Aarhus Kommune med titlen »Anmeldelse af DF Århus for økonomisk svindel«, det skriver JP Aarhus, der har fået aktindsigt hos Aarhus Kommune. I mailen skriver Daniel Pedersson, at han har haft flere interne konflikter, der har gjort, at han måtte stoppe som kasserer.

»Én af årsagerne til disse konflikter har været, at jeg gennem det halvandet år, jeg har siddet på posten, har opdaget indtil flere kritisable forhold omkring vores økonomistyring, heraf forhold, jeg vurderer kan være af strafbar karakter,« skriver han.

Politiet undersøger nu om Dansk Folkeparti i Aarhus har snydt med den offentlige partistøtte. Partiet fik udbetalt 59.000 kroner i støtte i 2018. Efter tippet blev beløbet sat ned til 41.000 kroner og dernæst tilbagebetalte partiet hele beløbet efter, at Lokalavisen Aarhus først beskrev sagen.