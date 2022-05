Dansk Folkeparti kan ikke støtte en ophævelse af Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet.

Det siger formand Morten Messerschmidt efter et gruppemødet i partiet her til morgen.

»Regeringen har valgt at føre den her sag på forsiden af aviserne i stedet for at behandle sagen med den ordentlighed, den er nødvendig. Det kan vi ikke være med til at videreføre,« siger Morten Messerschmidt.

Messerschmidt var tirsdag til møde hos justitsminister Mattias Tesfaye (S) for at blive nærmere informeret om sagen.

Claus Hjort Frederiksen er sigtet for at have lækket statshemmeligheder. Men hvis Hjort skal tiltales, kræver det, at et flertal i Folketinget ophæver Hjorts immunitet.



Både Liberal Alliance og Nye Borgerlige har meldt ud, at de ikke vil stemme for at ophæve Hjorts immunitet.

SF meldte i går ud, at de går med regeringen og støtter, at Claus Hjort Frederiksens immunitet ophæves, så der kan føres en sag ved domstolene.

Radikale Venstre og Konservative har endnu ikke meldt endegyldigt ud, hvad de vil stemme, når Hjorts immunitet skal på prøve.

