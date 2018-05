Meld var en delvist EU-støttet politisk europæisk alliance, der samlede de euroskeptiske partier fra EU’s medlemslande – herunder Dansk Folkeparti – i et fælles parti. Både Meld og den tilknyttede fond Feld blev lukket ved udgangen af 2015.



Morten Messerschmidt var medlem af Melds ledelse. Den daværende partifælle Rikke Karlsson bad i 2015 om indsigt i Melds og fonden Felds midler. Det blev hun efter eget udsagn nægtet.



I maj 2016 afgjorde Europa-Parlamentets politiske ledelse, at de to fonde misbrugte EU-midler til at føre dansk kommunal valgkamp.

Sagen tog en ny drejning, da Rikke Karlsson politianmeldte Morten Messerschmidt for identitetstyveri. Dokumenter fra det franske indenrigsministerium viste, at både parlamentsmedlemmet Jørn Dohrmann (DF) og Rikke Karlsson havde været medlemmer af ledelsen i den politiske alliance Meld – uden at vide det.



DF sendte i oktober sidste år 2,5 mio. kr. tilbage til EU-Parlamentet.



22. oktober 2016 tog Morten Messerschmidt sygeorlov på ubestemt tid som en konsekvens af det pres, sagen lagde på ham.