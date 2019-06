På Grønland får hunde og fangere nu våde fødder, når de forsøger at krydse havisen.

Et foruroligende billede fra det nordvestlige Grønland viser sjap og vand, hvor der på denne tid af året burde være solid is.

»Den anden dag havde vi 16 graders varme og hård vind. Det er meget unaturligt,« siger Steffen M. Olsen, der er klimaforsker ved DMI og arbejder i Grønland.

Smelter isen ikke hver sommer, kunne klimaskeptikere indvende?

Svaret er jo. Men i år sker det alt for tidligt og alt for pludseligt.

Ifølge DMI er varmen i år kommet tidligere end normalt til Nordpolen og området omkring. Det giver de lokale jægere og fangere problemer. Men det varsler også dårligt nyt for klimaet generelt.

Sammen med lokale jægere var Steffen M. Olsen i torsdags i hundeslæde på vej over havisen, da både mænd, slæder og hunde pludselig soppede i vand.

De kørte ved Ingefields Bredning i det nordvestlige Grønland, der ligger cirka 1.600 km nordvest for Nuuk. Normalt er området isdækket et godt stykke ind i juni, der plejer højst at være smeltevandssøer på isen på denne tid af året. Men i torsdags var isen oversvømmet af smeltevand.

Slædehunde i vand. Torsdag var der 16 grader varmt i det nordøstlige Grønland. Foto: Privatfoto Steffen M. Olsen Vis mere Slædehunde i vand. Torsdag var der 16 grader varmt i det nordøstlige Grønland. Foto: Privatfoto Steffen M. Olsen

»Det er voldsomt, når havisen smelter så hurtigt. De mængder vand, vi løb ind i torsdags, var hverken jeg eller de lokale fangere og jægere forberedte på,« siger klimaforskeren.

Lige nu er det højsæson for narhvalfangst i området.

»De lokale fangere har 500 slædespande og to snescootere, der kræver, at isen er sikker nok, for at de kan komme ud og fiske og jage. Når isen oversvømmes, er det svært for os som forskere at forudsige, præcist hvornår isen bliver usikker.«

Billedet er taget en tilfældig dag, hvor der var ekstremt varmt i området.

Men det symboliserer de klimaforandringer, der er i vente, mener Steffen M. Olsen.

»Der sker en kraftig afsmeltning. Billedet illustrerer, at vi ikke er forberedt på det, der kommer,« siger han,

Lokale målinger afslørede, at Grønland alene torsdag mistede mere end to km³ is. Det er usædvanligt, at isen smelter så tidligt på sæsonen, viser målinger fra Polarportal.dk, der er et samarbejde mellem DTU, GEUS og DMI.

Havvand er mørkt, mens is er lyst. Smeltningen sætter fart på en selvforstærkende proces.

Yesterday (13th June), we calculate #Greenland #icesheet lost more than 2 Gt (2 km³) of ice,, melt was widespread but didn't quite get to #SummitCamp which was just below 0°C



The high melt is unusual so early in the season but not unprecedentedhttps://t.co/Ftg0fkC7AK pic.twitter.com/Y4jQ1FoFRZ — Greenland (@greenlandicesmb) 14. juni 2019

For mørke farver er bedre til at optage solens varme, mens den lyse farve reflekterer lyset.

Når isen smelter, bliver et større område mørkt. Det betyder, at mere overflade kan tage imod opvarmningen fra solens stråler, hvilket resulterer i varmere vand og omgivelser – og smeltning af mere sne og is.

»Statistisk set er der derfor risiko for, at Arktis igen oplever en ny minimumsrekord i havisudbredelsen til september,« skriver klimaforsker fra DMI Rasmus Tonboe, der har sammenlignet de seneste 40 års satellitmålinger af havisen i Polhavet.

Steffen M. Olsen kan dog berolige med, at der igen søndag er overskyet og koldere i nordvest Grønland.