Hvad sker der i din hunds hjerne, når den hører ordet 'mad'?

Ved den bare, at der skal til at ske noget godt, eller forestiller den sig rent faktisk en fyldt madskål?

Faktisk indikerer tidligere forskning, at hunde godt kan skelne ord fra hinanden - med andre ord, så forstår hunde bogstaveligt, hvad vi siger.

Men nu har et hold forskere sat sig for at undersøge, hvordan hunde mentalt fordøjer de ord, vi siger til dem, skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Det har de gjort, ved at måle hjerneaktiviteten hos hunde, når deres ejer fortæller dem henholdsvis kendte og ukendte ord helt isoleret fra andre faktorer som bevægelser, følelser og tonefald.

Og det viste sig, at hundene, i tråd med tidligere forskning, havde en højere hjerneaktivitet, når de hørte nye ord, end når de hørte de ord, de havde øvet sig på.

Hos halvdelen af hundene viste aktiviteten sig i den del af hjernen, som forskerne mener, svarer til menneskers såkaldt 'leksikale' hjernecentre, der opfatter sprog. Hos den anden halvdel var også andre centre i spil.

Resultatet skal læses forsigtigt, da forsøget kun omfatter 12 hunde, men alt i alt tyder det på, at hunde har en vis evne til at danne mentale billeder, når de hører ord, de kender.

Med andre ord forstår de mere, end bare 'der sker noget godt snart' når de hører ordet 'mad'.

