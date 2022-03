Metal, pap eller plastik?

Hvilket sugerør der er bedst, er et spørgsmål, som deler vandene hos danskerne.

»Det redder ikke klimaet, at jeg skal sidde og tygge på tykt papir i biografen, mens jeg desperat prøver at få den sidste bundsjat af cola zero ind i min mund,« skriver Christian Holst Vigilius i et nyt borgerforslag om at forbyde papsugerør.

Borgerforslaget har indtil videre fået tæt på 12.000 underskrifter.

Debatten om papsugerør finder sted i Facebook Live. Du kan komme med kommentarer eller stille spørgsmål til Christan Holst Vigilius på B.T.s Facebook-side.