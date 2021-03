Tre elløbehjul, en cykel, to caféstole, en indkøbsvogn fra Bilka, en parasol og flasker i massevis.

Det var, hvad de professionelle dykkere Lasse Estrup Jensen og Stephane R. Lameynardie fik samlet op af affald i havnebadet på Islands Brygge.

Dykket varede sammenlagt 40 minutter, og arealet var på cirka 10 kvadratmeter.

»Det her er jo kun en lille del. Vi kunne bruge flere timer her og lave en kæmpe bunke,« siger Lasse Estrup Jensen.

Lasse Estrup Jensen til højre og Stephane R. Lameynardie til venstre. Foto: Bax Lindhardt

Lørdagens affaldsaktion på Islands Brygge er startskuddet til en landsdækkende konkurrence, som starter om en måneds tid.

Konkurrencen laver Lasse igennem sin Instagram-side Lifeclimbersdk i samarbejde med dykkerbutikken Oceandive og udlodder præmier til de fritidsdykkere, der kan samle mest affald målt i kilo.

Lasse vil gerne have, at der går sport i at samle affald. Derfor appellerer han til, at fritidsdykkere i alle dele af landet deltager i konkurrencen.

Foto: Bax Lindhardt

Da det er ulovligt at dykke i Københavns Havn, er konkurrencen henvendt til fritidsdykkere og dykkerklubber uden for de store byer.

Hvert år fisker By & Havn i omegnen af 40 ton affald i samarbejde med dykkere op fra bunden af Københavns Havn som en slags hovedrengøring. Sidste år foregik det over en periode på 10 dage. Her kan du se en liste over, hvad der i 2020 blev fundet i Københavns Havn. - 299 cykler - 178 el-løbehjul - 106 caféstole - 71 kegler - 44 dæk - 37 indkøbsvogne - 12 skilte - 11 stiger - 11 bure - 10 pengeskabe - 6 stilladsdele - 6 hegnsmoduler - 5 blomsterkrukker - 5 skraldespande - 3 caféborde - 2 påhængsmotorer - 2 trillebøre - 2 barnevogne - 2 toiletter - 2 dildoer - 1 autotrailer - 1 bord- og bænkesæt - 1 scooter - 1 cykelanhænger - 1 parasol - 1 mobiltelefon - 1 trækvogn - 1 højttaler Kilde: By & Havn

»Om det er nok at lave én stor rengøring en gang om året, må andre vurdere, men jeg vil trods alt sige, at vi har en af de reneste havne i hele verden, og det er blandt andet, fordi den rengøres jævnligt, og det er derfor, man kan bade i den,« siger kommunikationschefen for By & Havn, Kristian Wederkinck Olesen.

Han uddyber:

»Folk skal lade være med at smide de her ting i vandet, det er jo der, vi må dreje den hen. Hvis Lasse kan finde så meget i vandet, så vil jeg gerne opfordre folk til at lade være med at smide ting i vandet.«

Flere gange om ugen sejler skraldebåden 'Tangloppen' rundt og fjerner alt fra pizzabakker til mundbind fra vandoverfladen. Dette er et supplement til den årlige rengøring, som fokuserer på bunden af havnen.

I videoen ovenfor kan du se, hvordan det så ud, da Lasse og Stephane samlede affald i havnebadet på Islands Brygge.