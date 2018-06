For meget selen er giftigt, men vi skal også have selen for at overleve.

Det er livsfarlig at indtage i for store mængder, men det er også livsfarligt ikke at indtage det overhovedet.

Mineralet selen, der blandt andet findes i tun, rejer, ris og gris, er helt essentielt for nogle livsvigtige proteiner i kroppen.

Men hvis man får for meget, kan man blive forgiftet og i værste tilfælde udvikle lammelser, og får man for lidt, kan man udvikle sygdomme som kretinisme, der hæmmer både den psykiske og fysiske vækst.

I 1999 var der en sag i Danmark, hvor en alternativ behandler havde givet en kvinde 1.300 mikrogram selen om dagen for at behandle hendes brystkræft.



Kort efter begyndte hun at vise tegn på forgiftning.

Heldigvis får langt de fleste danskere den mængde, som Sundhedsstyrelsen anbefaler – nemlig henholdsvis 50 og 60 mikrogram dagligt for kvinder og mænd.

»Det er med selen, som det er med de andre mineraler: Hvis man spiser en sund og varieret kost, får man rigeligt. Spiser man til gengæld en alternativ diæt, hvor man har risiko for at få for lidt, kan det være en god idé at kontakte sin læge med henblik på at få rådgivning i forhold til et kosttilskud,« siger Susanne Gjedsted Bügel, der er mineral- og vitaminforsker ved Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

