Hvis du planlægger en tur ud i det danske sommervejr de kommende dage, skal du huske solbriller og sommertøj. Og en varm jakke og en paraply. Pas dog på med paraplyen, for det kan komme til at blæse en del.

Med meteorologernes favoritord om den slags vejr: Det bliver ustadigt. Det kommer simpelthen til at skifte igen og igen og igen...

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI, Martin Lindberg.

»Tirsdag kommer der nogen sol. Men der kommer også enkelte byger lokalt. Nogle steder vil man opleve en eller to byger i løbet af dagen. Andre steder ingen. Det starter i Jylland og bevæger sig så østpå.«

Henover eftermiddagen vil der være stort set tørt i det jyske, mens der vil være lidt større risiko for regnskyl i de østlige dele af landet. Her vil man dog kunne glæde sig over at få de varmeste temperaturer, som kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader. Så heldig er man ikke i Jylland.

»Vi har sådan en vejrtype, hvor vi henter vejret vest fra, og her er vandet jo noget køligt, så vi kommer ikke over de 18 grader i Jylland.«

Nordjyderne har dog vundet i vejrlotteriet i morgen. Her kan man nemlig forvente sol hele dagen - måske med en enkelt byge lokalt.

»I resten af landet forventer vi kun nogen sol, og den meste sol kommer i løbet af eftermiddagen - ved fyraftenstid.«

Der vil tirsdag være jævn til frisk vind i det meste af landet - ved kysterne op til hård vind, så her skal man nok ikke medbringe sin paraply.

I løbet af dagen vil vinden dog aftage, lyder det fra Martin Lindberg, der understreger, at ugens vejr ikke just lægger op til en strandtur.

For selvom det - med undtagelse af muligheden for enkelte byger hist og her - ser ud til at holde tørt onsdag, der stadig være skyer langt de fleste steder.

»Der ser ud til at komme nogen til en del sol om morgenen. Flere skyer i løbet af dagen, og så færre skyer om aftenen. Igen er det nordjyderne, der ligger bedst for til solskin,« lyder det fra meteorologen.

Der vil desuden fortsat være relativt køligt - mellem 15 og 19 grader. Vinden vil være let til fisk og fra nordvest, og igen er der risiko for hård vind ved kysterne.

»Og så sker der noget torsdag,« lyder det fra Martin Lindberg. Men det er altså ikke en positiv overraskelsen, han taler om.

Direkte fra Skotland planlægger et lavtryk nemlig at melde sin ankomst - og med sig kommer regnen. Igen.

»Med det ustadige vejr kommer der dog også lunere luft, så selvom der vil være skyer og regn, vil der også være op til 20 grader. Lokalt vil der dog også være op til hård vind.«

Regnen vil fortsætte fredag, hvor det i løbet af dagen vil klare op.

»Der vil være nogen eller en del sol - men det bliver nok først sidst på dagen. Lun luft med temperaturer mellem 15 og 20 grader. Men det er jo ikke særligt lunt, når vi skal forestille at være midt i sommeren.«

Prognosen for weekenden er stadig usikker. For nuværende ser det dog ud, som om lørdag bliver en solbrilledag.

Pak dog ikke paraplyen for langt væk. Skal man stole på de foreløbige forudsigelser, vender regnen nemlig tilbage søndag.