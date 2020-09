Aldrig væk en sovende baby, lyder den kendte talemåde.

Og det er måske ikke helt ved siden af.

I hvert fald peger et nyt, amerikansk studie på, at der foregår vigtigt arbejde i de unge hjerner, mens de sover, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Forskerne erfarede, at søvnen tjener en helt anden rolle i de tidligste stadier af livet end senere hen.

Indtil man er cirka to et halvt år gammel, bruger hjernen den ofte omtalte REM-søvn, hvor de stærkeste drømme forekommer, til at opbygge og styrke synapser.

Synapserne er de strukturer, som gør, at neuronerne kan rejse rundt i hjernen og kommunikere med hinanden.

Men efter det punkt, altså to-et-halvtårsalderen, sker der et skift i hjernen, og søvnens formål går over til at være vedligeholdelse og reparation af ‘tænketanken’, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Opdagelsen er frugten af et stort, tværdisciplinært studie, som kombinerede neurovidenskab med biologi og matematik, foretaget på University of California (UCLA).

Her gik forskerne over 60 søvnstudier i sømmene og udviklede gennem statistisk analyse en matematisk model, som forklarer, hvordan søvnens rolle skifter i takt med hjernens og kroppens størrelse, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Eksempelvis bruger en nyfødt cirka halvdelen af sin søvn i REM-stadiet, mens det i 10-årsalderen er faldet til en fjerdedel af søvnen, og efter 50-årsalderen er mindre end 15 procent.

Tidligere forskning tyder på, ifølge Science Alert, at REM-stadiet er der, hvor vores erfaring og minder grundfæstes i vores hukommelse, hvorfor nyfødtes hjerner skal bruge så lang tid på at behandle alle de nye indtryk.

Interessant er, at den samme matematiske model også ser ud til at passe på andre dyr, navnlig pattedyr, og forskerne håber på at få afklaret den sammenhæng i fremtiden.

