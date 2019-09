Børn, som leger med mere ‘traditionelt’ legetøj - som for eksempel sjippetov og gynger - har større sandsynlighed for at leve op til de daglige anbefalinger for fysisk aktivitet.

Det skriver the Telegraph ifølge Videnskab.dk.

Konklusionen hviler på resultatet af et nyt studie, hvor forskere ved University of Queensland i Australien har undersøgt konditionen hos 4.092 børn i alderen 5-12 år.

»Vi fandt, at den type legetøj, som børnene har derhjemme, er direkte relateret til mængden af fysisk aktivitet, de udfører,« fortæller folkesundhedsforsker ph.d. Katrina Moss til the Telegraph ifølge Videnskab.dk.

Den danske Sundhedsstyrelse lægger sig op ad FN’s Verdenssundhedsorganisation WHO, der anbefaler, at børn skal være moderat til meget fysisk aktive mindst én time om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 60 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.

Undersøgelsen viste, at de børn, som havde adgang til legepladser og mere ‘traditionelt’ legetøj, opfyldte anbefalingerne om 60 minutters aktivitet på flere dage end de børn, der deltog i mere ‘moderne’ aktiviteter, som for eksempel at spille computerspil. Dette kan måske være med til at give et fingerpeg om, hvordan man kan hjælpe børn til at være mere aktive, og dermed også højne den generelle folkesundhed.

»Hvis vi kan hjælpe børn til at være mere aktive nu, kan vi forbedre deres fremtidige helbred og reducere risikoen for livsstilssygdomme,« fastslår Katrina Moss over the Telegraph, skriver Videnskab.dk.

