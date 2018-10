Jod er det eneste mineral, som det er obligatorisk at putte i fødevarer.

Danmark er ét blandt en række lande, hvor det er obligatorisk for bagere at bruge jod-beriget salt til at lave brød med.

Hvis vi i Danmark ikke berigede salt med jod, ville vi se mange flere tilfælde af sygdommen struma blandt voksne og mental retardering blandt børn, skriver Videnskab.dk.

Derfor blev det fra sundhedsmyndighedernes side i 1998 gjort obligatorisk at berige bordsalt og industrielt salt med jod.

»Jod er så essentielt for vores helbred, at store dele af verden har valgt at berige fødevarer med jod for at sikre sig, at deres befolkninger får rigeligt. Mere end 120 lande gør det, hvilket har været med til at reducere tilfælde af flere forskellige jod-relaterede mangelsygdomme,« fortæller Danmarks førende mineral- og vitaminforsker, professor mso Susanne Gjedsted Bügel fra Institut for Klinisk og Forebyggende Ernæring på Københavns Universitet

Hvis vi ikke får nok jod, vokser skjoldbruskkirtlen, der sidder i halsen. Sygdommen hedder struma.

Struma er ofte en ganske ufarlig symptomsygdom, men i grelle tilfælde kan den forstørrede skjoldbruskkirtel presse på spiserøret og nerverne, og så bliver det farligt.

Normalt vejer skjoldbruskkirtlen 20-25 gram, men ved alvorlig struma kan organet komme helt op og veje 1 kilo og sidde som en stor bold på halsen.

»På grund af generel jodmangel i undergrunden har vi i Danmark en forhøjet risiko for struma, og det gælder især i Jylland blandt midaldrende kvinder. Jylland, fordi jod er blevet udvasket fra undergrunden, og midaldrende kvinder, fordi de ikke optager jod så godt som andre. Derfor startede vi i 1998 programmet med at berige salt, og det har sænket risikoen markant,« forklarer Susanne Gjedsted Bügel.

Struma er dog ikke den eneste årsag til, at salt bliver beriget med jod.

Jod spiller nemlig en meget vigtig rolle i kroppens og hjernens udvikling, og derfor ser man ofte, at kvinder, der ikke får tilstrækkeligt med jod under graviditeten, føder mentalt retarderede og fysisk handikappede børn.

Tilstanden hedder kretinisme og rammer 1 ud af 4.000 babyer på verdensplan.

Selve ordet kretinisme stammer fra det schweizerfranske ord ’crétin’, som betyder idiot, og i 1800-tallet og 1900-tallet fandtes der hele landsbyer i alperne, hvor folk var udpræget udviklingshæmmede.

Dengang troede man, at det skyldtes den dårlige bjergluft, men i dag ved man, at årsagen har været udvaskning af jod fra jorden i det bjergrige område.

Selv efter fødslen er jod utroligt vigtigt for hjernens videre udvikling, og i barnets første leveår kan det stadig udvikle kretinisme, hvis det ikke får nok jod gennem fortrinsvis modermælken.

»Der findes stadig områder i Nepal og Himalaya, hvor jodberiget salt endnu ikke er kommet ud, og her er kretinisme stadig meget udbredt,« fortæller Susanne Gjedsted Bügel.

