Hvis du er én af de mange danskere, der lige nu er sengeliggende med influenza, kan forskningen måske være behjælpelig med en lille opmuntring.

Et nyt studie har nemlig fundet tegn på, at såkaldte respiratoriske virusser (virusser, der sidder i luftrøreret) modarbejder hinanden.

Det vil blandt andet sige, at din sandsynlighed for at få en almindelig forkølelse senere på året mindskes, hvis du allerede har taget turen med influenzaen. De er nemlig begge det, man kalder en respiratorisk virus. Det skriver The Telegraph ifølge Videnskab.dk.

På baggrund af en undersøgelse af 36.157 patienter, der lider af en eller flere af den type virus, konkluderer forskerne, at flere virusser i den samme person ikke har den samme mulighed for at vokse som en enkelt.

»På samme måde som løver og hyæner kæmper om madressourcerne i Masai Mara, tror vi, at respiratoriske virusser konkurrerer om ressourcerne i luftrøret«, siger hovedforfatter og professor Sema Nickbakhsh til the Telegraph.

Hvad dette skyldes, er forskerne bag studiet ikke helt sikre på endnu.

»Enten konkurrerer disse virusser om celler i kroppen, der kan inficeres, eller også gør immunsystemets respons på den ene virus det også sværere for en anden at inficere den samme person,« uddyber Nickbakhsh.

Studiet er udgivet i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences. Det er en af de første studier, der ikke bare undersøger, hvordan virusser såsom almindelig forkølelse og influenza fungerer alene, men også hvordan disse virusser interagerer med hinanden.

Forskerne bag studiet siger i en pressemeddelelse, at de håber, det kan være med til at gøre det nemmere i fremtiden at forebygge og bekæmpe virusepidemier.

Med resultaterne kan det nemlig blive både lettere at forudsige, hvornår virus rammer, men også nærmere forstå, hvordan virus opererer på petriskål-niveau.

Til sidst tilføjer forskerne også, at forkølelser måske undgås af influenzasyge, fordi de befinder sig hjemme - og derfor heller ikke udsættes for omverdenens smittefare. Der er altså ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget.

