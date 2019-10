Det kradser og klør i hårbunden.

Og de færreste synes nok, at det er lækkert, når skællet bliver til fedtede klumper i håret eller til tørre flager, der drysser ned på tøjet.

Hvis det sker, er det ofte et tegn på skæleksem.

I en video fra Skønhedslaboratoriet får du gode råd til, hvordan du behandler skæleksem. Det skriver Videnskab.dk.

Skønhedslaboratoriet er en del af Videnskab.dk’s YouTube-kanal Tjek, som bringer forskningsbaseret viden om sundhed og videnskab ud til danske unge.

Selvom skæl kun opleves som et problem for nogle, har vi faktisk alle skæl.

Skæl er nemlig bare hudceller, som huden afstøder, når de er døde.

Hudens celler bliver dannet i hudens vækstlag. Efter hudcellen er dannet i vækstlaget, går den stille og roligt i gang med at modnes, og når den gør det, giver den slip på alle sine naboceller.

Det betyder, at der kun er en lillebitte hudcelle tilbage, der normalt ikke kan ses, når den dør og falder af som skæl.

Men for nogle sidder skællene, de her døde hudceller, i større, fedtede klumper i håret eller i tørre flager, der drysser ned på tøjet.

Når skællene bliver meget synlige, er der ofte tale om den lidelse, der hedder skæleksem.

Årsagen til skæleksem skal findes i en kombination af et meget aktivt immunsystem og gærsvampen malassezia furfur, som vi alle har i hårbunden.

Ved skæleksem vil vores immunsystem forsøge at slå gærsvampen ned, og det giver irriteret hud og påvirker cellernes vækst.

Derfor begynder hudcellerne at vokse så hurtigt, at de ikke når at modnes og ikke når at give slip på deres nabo-hudceller, inden de dør.

Det betyder, at cellerne, når de dør og afstødes af huden, vil falde af i større flager, hvilket altså forklarer, hvorfor skællet bliver til synlige, fedtede klumper i håret eller tørre flager.

