Efterforskningsleder Robert Mueller er tavs som graven, mens han presser Donald Trump længere op i et hjørne.

Begge mænd er bedstefædre i 70erne og født i New York. Men ellers kunne Donald Trump og Robert Mueller ikke være mere forskellige. Og det er derfor, at præsidenten er tydeligt bange for juristen og embedsmanden Mueller.

Donald Trump bekrives som spontan, åbenmundet og et tågehorn. Robert Mueller er metodisk og tavs som graven.

Donald Trump er gift med sin tredje kone, og påståede elskerinder står i kø for at fortælle om deres æffærer med den forhenværende realitystjerne. Robert Mueller er stadig gift med den samme kvinde, han mødte til en gymnasiefest for 55 år siden.

Men selvom de to mænd er som dag og nat, og selvom de aldrig har talt sammen, så fylder Trump og Mueller næsten alt i hinandens respektive univers.

Officielt kalder den amerikanske præsident Donald Trump Robert Muellers efterforskning en 'heksejagt'. I privaten er den amerikanske præsident tiltagende nervøs.

Siden 17. maj 2017 har Robert Mueller og cirka 35 andre advokater i det såkaldte 'special counsel' således arbejdet i døgndrift på at klarlægge, hvorvidt præsidenten og medlemmer af hans præsidentvalgkampagne i 2015 og 2016 samarbejdede med den russiske regering for at besejre Trumps demokratiske modkandidat, Hillary Clinton.

Ifølge avisen Washington Post står Robert Mueller op hver morgen klokken fem. Efter vægttræning og et strengt fitness-regime spiser han morgenmad, og klokken otte er den forhenværende marinesoldat og chef for FBI igen i gang med at undersøge Donald Trump, hans medarbejdere og ikke mindst hans familie, særligt de to sønner Donald Junior og Eric Trump og hans ældste datter, Ivanka Trump.

De første store skakbrikker helt tæt på præsidenten er allerede faldet. Tidligere på ugen blev præsidentens nærmeste samarbejdspartner og advokat Michael Cohen idømt tre års fængsel. Lige så venter Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn og den tidligere kampagneleder Paul Manafort på deres straffe.

Robert Mueller som dekoreret marinesoldat i 1970. Under krigen i Vietnam blev Mueller dekoreret med Purple Heart ig Bronze Stjernen med Valor (for ekstraordinært heltemod)

I hundredevis af afhøringer har vidnerne - som ifølge avisen New York Times løber sig op til over 80 - fortalt Robert Mueller og hans store hold af specialtrænede advokater alt det, de ved om Donald Trump.

Og det er her, den helt store nervekrig for alvor starter.

Mens præsident Donald Trump er vågen om natten og på Twitter bruger de ensomme timer i Det Hvide Hus på at tilsvine Robert Mueller og dennes efterforskning, som han kalder en 'heksejagt', så bøjer Robert Mueller hovedet og siger absolut ingenting.

»Hvis der er én ting, der virkelig gør Donald Trump utryg, så er det stilhed. Han fungerer bedst i konstant larm, hvor alle skændes med alle. Og Robert Muellers tavshed driver ham til vanvid og gør ham bange.«

CIA har afgjort, at Rusland førte an i et digitalt angreb på det amerikanske præsidentvalg i 2016. Nu undersøger advokat Robert Mueller og hans uafhængige kommission, hvorvidt Donald Trump og den russiske præsident Vladimir Putin arbejdede sammen for at besejre Trumps modstander Hillary Clinton.

Sådan siger journalisten og forfatteren Carl Bernstein, der i starten af 70erne var med til at afsløre Watergate-skandalen og dermed vælte præsident Richard Nixon, i et interview med avisen The New York Times.

Og Bernstein fortsætter:

»Mens Donald Trump brugte den værste undskyldning for at slippe for militærtjeneste (en hælspore, red.), meldte Robert Mueller sig frivilligt til tjeneste. I 1968 blev Mueller sendt til Sydvietnam, hvor han havde ansvaret for en deling marinesoldater. Mueller bar bogstaveligt talt én af sine egne sårede soldater ud af krydsilden. Og han vendte hjem med et væld af medaljer, bl.a. en Purple Heart og en bronzestjerne ved navn 'Valor' - for ekstraordinært mod.«

»Trump forstår simpelthen ikke Mueller. Og det gør ham bange. Ofte kan Trump tryne og provokere sig ud af problemerne. Men Robert Mueller er 100 procent uimodtagelig,« siger en af USAs mest populære tv-værter Joe Scarborough i sit program 'Morning Joe'.

I et sjældent interview med bladet The New Yorker sagde Robert Mueller i 2005:

»Jeg sætter en ære i at gøre mit arbejde omhyggeligt. Jeg ved fra min tid i Vietnam, at ét svagt punkt i planen kan føre til tragedie. Så jeg tager altid den tid, det tager. Jeg er 100 procent fokuseret på resultatet.«

Og det billede genkender journalisten Jill-Wine Banks, der var en af advokaterne i Watergate-sagen imod Nixon, til MSNBC.

»Robert Mueller er som verdens bedste skakspiller. Han tager sig god tid til strategien. Og når tiden så er moden ... skakmat.«

I Los Angeles sælger de 'bede-lys' for Robert Mueller.

MUELLERS BLÅ BOG:

Født: New York City, 7. august, 1944

Fulde navn: Robert Swan Mueller

Gift: Ann Cabell Standish (siden 1966) - De mødtes til en gymnasiefest, da de begge var 17

Børn/børnebørn: To voksne døtre og tre børnebørn

Uddannelse: University of Virginia School of Law, 1973

Sygdom: Fik konstateret prostatakræft i 2000. Er helbredt

Karriere (uddrag):

1968-1970: Marinekorpset (delingsleder) i Vietnam - Modtog i alt 13 medaljer

1980-1990: Statsadvokat i bl.a. Californien og i Massachusetts

1995-2000: Leder af justitsministeriets kriminelle afdeling

2000-2001: Vicejustitsminister

2001-2013: Chef for FBI (bl.a. under terrorangreb 11. september og ved bombaangrebet på Boston Marathon)