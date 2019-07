Folk, der hjuler afsted på cyklen om morgenen, er de gladeste pendlere.

Er du en af dem, der fløjter frejdigt på cykelturen til arbejde?

Så kan du måske nikke genkendende til, at personer, der bruger cyklen som primært transportmiddel, flere gange har vist sig at være de gladeste pendlere ifølge forskning.

Men hvordan kan det være?

Det kaster et forskningsprojekt, som netop er udgivet i onlineversionen af tidsskriftet Journal of Transport & Health, lys over



Studiet er lavet af forskere fra University of Auckland i New Zealand. Ud fra interviews med 24 elcykel-cyklister i Auckland og forskning om blandt andet transportpsykologi og træningsvidenskab konkluderer de, at der er fire grunde til, at cykelturen er et hit:

For det første har cyklister en høj grad af styring med turen, da de nogenlunde kan regne med, hvornår de ankommer. Det giver en følelse af kontrol, og det står i kontrast til den følelse af usikkerhed, mange bilister føler om morgenen. For det andet giver cykling en 'sensorisk (sansemæssig) stimulation'. Det skyldes, at man under cykelturen bliver mere opmærksom på sine omgivelser. For eksempel siger en el-cyklist i studiet: »(...) jeg tror, det er godt for dig mentalt at være ude i solen.« For det tredje er der de positive effekter ved den fysiske træning, som cykling er, og som gør, at man føler sig mere glad. Studiet understreger dog, at der ikke er videnskabelig enighed om, hvad den lykkefølelse skyldes. For det fjerde, skriver forskerne, er der en social interaktion omkring cykling, der ikke er der, når man kører bil. Cyklister har mulighed for at skabe øjenkontakt med andre og har bedre mulighed for at observere, hvad der sker omkring dem.

Elektriske cykler kan desuden øge tilfredsheden med cykelturen yderligere, skriver forskerne i studiet.

Derfor bør man i fremtiden, når man planlægger cykelruter og andre forhold for cyklister, lade være med kun at fokusere på sikkerhed, men også undersøge, hvordan man skaber bedre infrastruktur for cyklisterne, så man kan udnytte de fire fordele.

