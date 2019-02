Du kender det måske. Du skal tidligt op, men du kan bare ikke falde i søvn. Intet hjælper.

Sådan har 16-årige Rikke Rønnov det næsten hver dag. Hun ligger og tænker. Rikke er langt fra den eneste.

Søvnproblemerne for hovedparten af de unge danske kvinder har èn fællesnævner: Bekymringer.

»Jeg ville ønske, at jeg kunne gå tidligt i seng og få den søvn, jeg har brug for. Det er frustrerende,« siger Rikke.

Faktisk føler omkring en femtedel af alle unge i Danmark mellem 16-24 år sig aldrig udhvilet, mens op imod 40 procent ikke føler, at de er udhvilet ofte nok.

Det viser tal fra rapporten ‘Søvn’ fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2017.

Hver dag klokken ti om aftenen lægger Rikke Rønnov sig under dynen. Hun ved, at hun skal bruge noget tid på, at falde i søvn. Klokken seks næste morgen skal hun være ude af døren.

Tankerne fylder så meget, hun forbliver lysvågen i sengen, selvom hun ligger med lukkede øjne og gør sit bedste for at falde i søvn. Det er ikke unormalt, at hun ligger vågen til efter midnat.

Det betyder, at den 16-årige pige fra Vordingborg sover cirka seks timer om natten i gennemsnit.

Skoleskift og nye venner

»Lige nu bekymrer jeg mig meget over, at jeg snart er færdig med tiende klasse og skal begynde på Gastronom, som er en erhvervsuddannelse,« fortæller hun til B.T.

Hun tænker på, hvordan det bliver at skulle starte i skole et helt nyt sted, om hun kan følge med i undervisningen, om det overhovedet er det rigtige valg, hun har taget, og hvordan det bliver at skulle forlade sine gamle venner.

»For eksempel tænker jeg på, om jeg måske mister de venner, jeg har på den skole, jeg går på nu. Mange af dem, der går på den nye skole, kender allerede hinanden, så jeg tænker også på, hvordan det er at skulle have nye venner,« siger hun.

En af årsagerne til, at de unge mellem 16-24 år ikke kan sove, er, at de bekymrer sig. 56,5 procent af kvinderne og 35,7 procent af mændene svarer, at de ligger vågne, fordi de har bekymringer relateret til deres familie og sig selv.

Svært at holde fokus

En af Rikke Rønnovs helt store bekymringer er, hvordan hun klarer det nye studie med sine søvnproblemer.

»Det er svært for mig at koncentrere mig i skolen, når jeg er kommet meget sent i seng. Det er irriterende, for jeg vil gerne følge med,« forklarer hun og fortsætter:

»Jeg er bange for, at jeg ikke vil have nok energi til at komme igennem dagen, når jeg skal starte på den nye skole. Der skal jeg nemlig endnu tidligere op om morgenen.«

Selvom Rikke Rønnov generelt er sund og rask, så kan hun altså bare ikke falde i søvn. Og hun kan faktisk ikke huske en periode i sit liv, hvor det ikke var noget, hun kæmpede med.

Hun har prøvet alt, forklarer hun. Selv at tælle får. Intet virker.