Radikale Venstre lægger ikke mandater til en regering, der ikke tager hånd om Mint-sagen. En sag, der gav alle politikere, uanset parti, 'ondt i maven'.

»Vi får ikke en ny regering med vores opbakning i Danmark, før vi er enige om, hvordan vi håndterer hele det her område, der handler om danskere med udenlandske ægtefæller, deres børn og stedbørn,« siger Morten Østergaard.

Hans kampagnebus er onsdag aften parkeret foran Herfølge Boldklub. Og selv om Morten Østergaard vist nok holder med AGF, er den radikale formand kommet på hjemmebane.

Radikale Venstre har nemlig været en tydelig stemme i debatten om Mint, som betyder særlig meget for manden, der til daglig bestyrer cafeteriet, serverer slush ice og giver skulderklap til de unge spillere i klubben.

Morten Østergaard var onsdag aften på beøg i Herfølge Boldklub. Det er her, Mints far forsøger at holde humøret oppe i en håbløs tid.

Man kan fortælle en historie så mange gange, at ordene til sidst kører på autoplay, og tårerne udebliver.

Sådan er det også for Frank Thøgersen, der endnu en gang skruer tiden knap et år tilbage og fortæller hele forløbet om udvisningen af sin udviste papdatter, Mint, som hele Danmark efterhånden er på fornavn med.

Men så er det, han når til den del af historien. Og så er han der igen. I tårer.

Farvel på ubestemt tid

En morgen i børnehaven for præcis syv måneder siden, som den lune cafeteriabestyrer ikke engang kan tænke på, uden tårerne presser sig på.

Den 8. oktober, hvor han efter at have afleveret Malick kørte direkte i lufthavnen for – på ubestemt tid – at vinke farvel til resten af familien: Mint og Ratree.

»At skulle aflevere sin søn i børnehaven den dag med tanken om, at jeg ikke vidste, hvornår han fik sin mor og søster at se igen. Det gjorde sgu ondt,« siger Frank Thøgersen.

I Køge har det nu i syv måneder været far, der laver mad, børster tænder og putter, mens treårige Malick i hverdagen kun ser sin mor og 14-årige søster Mint på de daglige skypeopkald fra Thailand.

Og det er en følelse, man som familiefar kan spejle sig i. I hvert fald bliver øjnene også blanke på den anden side af bordet.

'Hjerteskærende,' kalder Morten Østergaard situatiionen, hvor Frank Thøgersens familie er splittet op på to kontinenter.

»Når man selv har børn og kan mærke, hvor smertefuldt det er for dig, er det svært at forstå, at vi ikke har kunnet blive enige om en løsning,« siger Morten Østergaard og fortsætter:

»Alle, uanset parti, havde ondt i maven over den sag. Ingen havde tænkt sig, at det her scenarie skulle være konsekvensen (af lovgivningen, red.). Her må vi kunne gøre en forskel.«

Heldigvis har gavmilde danskere sørget for, at familien f.eks. har kunnet fejre jul og nytår sammen i Thailand.

»Det har været sindssygt, fantastisk at opleve, hvor mange gode mennesker der er i Danmark,« siger Frank Thøgersen.

I hverdagen bor Mint nu i Thailand med sin mor og Malick i Danmark med sin far. Kun i ferierne er familien samlet.

70 pct. af danskerne svarede i en meningsmåling i oktober, at lovgivningen burde være indrettet således, at Mint kunne blive i Danmark.

»Med den opbakning, vi mærkede alle steder fra, var jeg ret overbevist om, at Mint kunne komme hjem før jul,« siger Frank Thøgersen.

På Christiansborg meldte de fleste politikere efterhånden også ud, at de gerne ville se nærmere på lovgivningen.

S, DF, SF og De Radikale præsenterede hver deres forslag, før ministeren kort før jul meldte ud, at hun ville indkalde til forhandlinger.

På vej ind i boldklubbens cafeteria støder Morten Østergaard (R) på Frank Thøgersens egen valgplakat.

Men det blev ikke til en julegave til Mint og familien.

Først i februar lavede regeringen, DF og S en aftale om et nyt lovforslag, og lovforslaget vil først blive fremsat i et nyt folketingsår, lyder det fra ministeren.

I mellemtiden er stadig flere børn som Mint blevet udvist på baggrund af den gamle lovgivning, som politikerne har erkendt ikke rammer de tilsigtede og er svær at forstå.

Franks valgkamp

70 børn er der tale om i perioden januar 2017 til februar 2019. Derfor har Frank Thøgersen klistret den første valgplakat op i Herfølge – lige foran boldklubbens indgang.

'Mint til Danmark nu' står der med stort på den hjemmefabrikerede plakat, hvor et efterhånden velkendt ansigt stjæler det meste af billedet.

»Jeg er normalt ikke egoistisk, men jeg håber, at folk vil sætte deres kryds, så vi får valgt nogle folk, der vil finde en løsning på at få min datter og de andre 69 børn hjem igen,« siger han.

Det vil Morten Østergaard, lover han Frank. Præcis hvilken model vil han lade stå åben til forhandling. Men der skal – modsat det udspil, regeringen kom med – være en redningskrans til de nu 70 børn.

»Når borgerne er blevet vildledt eller i hvert fald dårligt vejledt, så skal de ikke selv bære konsekvenserne,« siger han.