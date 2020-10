Mange partier har gennem tiden forsøgt at bejle til eller fastholde den politiske midte i Danmark, men kun ét parti har evnet at fastholde den besværlige position i over 100 år. Den nyere politiske danmarkhistorie har vist, er selv det stærkeste træ med de dybeste rødder kan væltes i en storm.

Det Radikale Venstre er i en dyb eksistentiel krise. Ikke blot over partiets selvforståelse. Søndag mødes folketingsgruppen til endnu et krisemøde ovenpå en uge, der kan gå over i historien som en af de mest ødelæggende nedsmeltninger i dansk politisk historie. Hvis da ikke lige de får styr på problemerne øjeblikkeligt.

Partiet på midten, som i dagens politik ofte omtales som »radikaliseret« og altså yderligtgående, har i næsten hele dets historie rummet store meningsforskelle – også i samme folketingsgruppe. Men gennem de seneste mange år har rummeligheden begrænset sig selv indefra.

Først skallede partiets højrefløj af og dannede Ny Alliance, siden fulgte Simon Emil Ammitzbøll-Billes første partiprojekt, Borgerligt Centrum, som senere nedlagde sig selvm og Ammitzbøll-Bille trådte ind i Liberal Alliance, som Ny Alliance udviklede sig til. Partiets venstrefløj gik med Uffe Elbæk til Alternativet – og en del er også fulgt med til det nye projekt Frie Grønne. Ligesom Simon Emil Ammitzbøll-Bille sammen med kollega Christina Egelund dannede – og for nyligt nedlagde – partiet Fremad.

Læg dertil, at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen også leger med en ide om et midtsøgende parti. Og så har vi slet ikke nævnt Centrum-Demokraterne, Fokus eller andre partier, der gennem tiden er opstået og lukket igen.

Asmus Leth Olsen, professor MSO ved Københavns Universitet, skrev i ugens løb på Twitter: 'Ida Auken, Lars Løkke, Martin Lidegaard og Simon Emil går ind på en bar… jeg håber, de ved, at Danmark ikke har brug for et nyt parti…' Det er morsomt. Men faktum er også, at selv hæderkronede partier forgår i disse år – og nye opstår.

Lige nu og her kæmper Det Radikale Venstre for at få ro på sagen om sexisme i partiet, ligesom den nye formand kæmper for sin post, som er i fare ovenpå de seneste dages afsløringer. De to spørgsmål kan måske blive afgjort på søndag. Forudsat at baglandet ikke inden da forlanger ændringer af reglerne, så de kan tage et ansvar for valg af formand.

Men partiet bør også have blik for, om det vil genfinde fordums rummelighed eller fortsætte med at splintres til stadigt flere enheder. Det er overordentlig svært at forestille sig det politiske danmarkskort uden Det Radikale Venstre. Men man kan ikke taget noget for givet – heller ikke at selv gamle og i hvert fald tidligere regeringsduelige partier har en fremtid.

Ugens massemord

Mens mange danskere har holdt efterårsferie og nydt solen, har tusindvis af mink set de gyldne stråler for sidste gang. Inden længe vil millioner af mink være slået ihjel. Alle mink på farme inden for en radius af 7,8 kilometer af en farm med coronasmittede mink skal dræbes. Den radius er dog behæftet med ret stor usikkerhed. Og flere steder protesteres der også over beslutningen, mens andre slår på tromme for, at man benytter anledningen til helt at droppe minkproduktion i Danmark. Faktum er, at de mink, der nu bliver dræbt for at undgå coronasmitte og mutation af den virus, ville være blevet slået ihjel for deres pels alligevel. I øvrigt går aflivningen så langsomt, at det risikerer ikke at have den ønskede effekt.

Ugens fundraiser

Med under tre uger til det amerikanske præsidentvalg slår Joe Biden alle rekorder i fundraising. I det hele taget ligner den demokratiske kampagne en velsmurt maskine, hvor alle de tidligere kandidater til at blive Demokraternes præsidentkandidat bidrager særdeles positivt til kampagnen. I høringen om en ny højesteretsdommer fører Amy Klobuchar an med byger af spørgsmål, som undgår de sædvanlige faldgruber om abort og lignende, men i stedet fokuserer på coronahåndtering, på Fox News gør Pete Buttigieg værterne mundlamme med rappe replikker, på Twitter slår Elisabeth Warren hårdt på præsidentens coronahåndtering. Hvis ikke præsidenten inden for de næste uger får flyttet samtalen væk fra coronavirus, ser det sort ud for ham.

Ugens trafiklys

EU's stats- og regeringsledere er blevet enige om et nyt trafiklys, som skal ensarte rejseanbefalingerne i Europa, så det bliver nemmere at være rejsende. Det er meningen, at man skal kunne klikke sig ind på hjemmesiden Re-open EU og hurtigt få et overblik over, hvor man kan rejse hen, og hvilke forholdsregler man skal kende. Og så lægges der op til regionale farvninger af kortet, fremfor nationale. Det er uklart, hvordan den nye aftale vil blive omsat. Og i hvert fald kommer der til at gå noget tid, før man kan bruge systemet, som er i den tunge ende rent bureaukratisk.