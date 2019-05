Folketingspolitikerne skal finde en løsning, så Mint kan vende hjem til sin papfar og lillebror.

I en ny måling erklærer 70 pct. af danskerne sig enige i, at politikerne skal finde en løsning for de 70 børn, som siden januar 2017 er udvist efter en integrationsvurdering, så de kan få mulighed for at vende tilbage til Danmark.

Kun 9 pct. af danskerne er uenige.

Loven om integrationsvurderinger kan hverken 'forklares eller forsvares' har socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, tidligere udtalt.

Meningsmåling: Flertal ønsker ny chance til Mint Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Politikerne i Folketinget skal helt konkret finde en løsning, så Mint og de 69 andre børn, der siden januar 2017 er blevet udvist på baggrund af integrationsvurderinger (vurderinger, som et flertal af politikerne i Folketinget nu er enige i, skal afskaffes fremadrettet), kan få mulighed for at vende tilbage til Danmark. Helt uenig 5 pct. Delvis uenig 4 pct. Hverken enig eller uenig 12 pct. Delvis enig 19 pct. Helt enig 51 pct. Ved ikke 9 pct. Undersøgelsen er baseret på interview med 975 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 18. til 22. maj 2019. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 18. juni 2015.

Derfor blev regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti for tre måneder siden enige om et forslag til en lovændring fremadrettet, hvor integrationsvurderingerne bliver afskaffet helt. Til gengæld skal et barn, der stadig har én forælder i hjemlandet, søge om familiesammenføring med sin mor eller far senest tre måneder, efter forælderen har fået ophold.

Lovændringen vil blive fremsat i Folketinget efter valget.

Men udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har flere gange understreget, at de nye regler kun gælder fremadrettet og dermed ikke kommer til at ændre noget for Mint og de andre allerede udviste børn.

Og dét er et flertal af danskerne altså ikke tilfredse med, viser den nye meningsmåling.

I hverdagen bor Mint nu i Thailand med sin mor og Malick i Danmark med sin far. Kun i ferierne er familien samlet. Foto: Privatfoto Vis mere I hverdagen bor Mint nu i Thailand med sin mor og Malick i Danmark med sin far. Kun i ferierne er familien samlet. Foto: Privatfoto

Mange har nemlig langt fra glemt Mint, der nu i syv måneder har været i Thailand med sin mor, mens hendes lillebror og papfar har været i Danmark.

Politianmeldte regeringen

Så sent som i dag har en dansk borger politianmeldt 'de ansvarlige i Regeringen, herunder Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg, Partierne Venstre og Dansk Folkeparti, Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet' for brud på en række konventioner og love.

'Alle ovenstående har bevist tilsidesat børns rettigheder, forøvet psykisk vold, psykiske overgreb, vanrøgt og omsorgssvigt i forhold til Mint og Malick Pumboonserm Thøgersen,' fremgår det bl.a. af politianmeldelsen, der fortsætter:

'Enhver myndighed i Danmark har pligt til at varetage barnets tarv, herunder retten til familieliv medmindre, at det er til skade for barnet. Disse overgreb fører til, at Mint og Malicks psykologiske modning og udvikling skades.'