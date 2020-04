Danskerne er i den grad 'sultne for sjov' i disse tider, hvor meget er lukket ned på grund af coronavirus.

Noget, de kan mærke hos Orkla Confectionery & Snacks, der står bag chipsproducenten Kims.

Det skriver Fødevarewatch.

Her oplever de, at netop chips er noget, der bliver brugt som snack i stor stil. Faktisk i en sådan grad, at det føles som weekend hver dag, hvis der kigges på tallene.

Chips fra Kims er populært for tiden. Foto: Nils Meilvang

»Vores produkter er ikke en del af hovedmåltidet, men bliver i stedet spist i sociale sammenhænge, og når man skal hygge sig. I øjeblikket oplever danskerne helt nye rammer for, hvordan de skal agere, og det er blevet sværere at skelne mellem mandag og lørdag,« siger den administrerende direktør, Kim Munk.

»Det føles pludseligt som om, at der er syv weekendaftener på en uge i stedet for to, og det betyder, at vi har et større salg end normalt,« fortæller han.

Kim Munk ved dog godt, at det gode salg skyldes, at mange danskere for tiden er derhjemme størstedelen af tiden.

Derfor regner han heller ikke med, at det gode salg af chips fortsætter, når landet lige så stille bliver lukket op igen.