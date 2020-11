Thomas Rosenstand er involveret i det amerikanske valg på en helt særlig måde.

Den 57-årige dansker, der bor i Pompana Beach i Florida, har nemlig meldt sig som frivillig observatør. I løbet af valgdagen skal han holde øje med, at vælgerne ved en række lokale valgsteder får lov til stemme i ro og fred.

»Oplever jeg, at nogen bliver intimideret eller chikaneret, dokumenterer og indrapporterer jeg det straks til Election Protection,« fortæller Thomas Rosenstand.

Election Protection er den uafhængige, upartiske organisation, han er udsendt for på valgdagen. Med tusindvis af frivillige arbejder organisationen for at sikre, at vælgere landet over kan aflevere deres stemme i ro og mag. Alle indrapporteringerne om problemer ved valgstederne bliver registreret, og Election Protection reagerer ved at få sendt myndigheder eller juridisk bistand ud.

Thomas Rosenstand skal overvåge valgsteder i Florida. Vis mere Thomas Rosenstand skal overvåge valgsteder i Florida.

Thomas Rosenstand er især bange for, at han i løbet af valgdagen vil opleve ballade med Trumps støtter.

»Ja, jeg frygter helt sikkert masser af bøvl. Jeg talte med en anden frivillig, der allerede havde været ude ved et af valgsteder, der har haft åbent i nogle dage. Her havde der været 20-25 lastbiler fyldt med Trump-supportere, der med høj

musik og tilråb chikanerede vælgerne,« fortæller Thomas Rosenstand og tilføjer: »Det er sgu ikke sjovt at være en sort, lille dame og skulle forbi sådan en flok.«

Det er første gang, han skal være observatør, men han var ikke i tvivl om, at han ville engagere sig i det igangværende præsidentopgør.

»Det er det vigtigste valg i mit liv. Det er et spørgsmål om, hvorvidt United States

of America vil forblive united. Det er så vigtigt, at folk kan udnytte deres stemmeret - og får lov til at gøre det, uden at blive antastet,« lyder det fra danskeren, der har boet i USA de seneste 11 år.

Herfra driver han sit eget markedsføringsfirma, men selvom hans kunder primært er danske, kunne han aldrig forestille sig at flytte tilbage til fædrelandet. Alligevel overvejer han alvorligt at forlade USA, hvis det bliver en republikansk sejr.

»Sydspanien kunne være en mulighed,« lyder det fra danskeren, der selv har stemt på Joe Biden og ikke kan forestille sig, at Trump vinder. »Vi overlever ikke fire år til med ham. Det vil betyde et autokratisk, diktatorisk og fascistisk styre. Det kan vi jo se allerede.«

Thomas Rosenstand gruer for, hvordan situationen vil udvikle sig i USA i dagene efter valget, og spår, at der bliver vold og optøjer.



»Hvis det ikke bliver en jordsskredssejr til Biden, vil Trump erklære valgsvindel og efterlyse støtte fra sine supportere – og de sidder altså på spring og er klar lar til at reagere. Bare se på, hvordan ammunition er udsolgt mange steder. Du kan simpelthen ikke opdrive det. Det kan blive rigtig grimt.«

Skulle Trump vinde, forudser Thomas Rosenstand nu også voldsomme og voldelige demonstrationer fra venstrefløjen.

»Men han tabte jo altså tabte valget i 2016 med 3 millioner stemmer. Det var kun på grund af valgmandskollegiet, at han blev valgt. Jeg tror, amerikanerne vil have demokrati.«