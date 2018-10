Danske Spil ligger i øjeblikket inde med fire uafhentede gevinster og efterlyser derfor fire millionærer.

De ældste gevinster blev vundet i foråret og i sommeren.

Den ene er på tre millioner kroner og er købt i Rema 1000 i Hobro i uge 15. Den anden er en millionærgaranti-vinder på 1 million kroner, som er købt i Rema 1000 i Randers i uge 30.

Danske Spil råder personer, der har købt deres kuponer i en af de to butikker i de uger, til at få kigget lommer og tasker igennem endnu engang.

»Vi vil nemlig meget gerne have, at vores vindere får deres gevinster udbetalt,« skriver Danske Spil i en mail til B.T.

De heldige vindere har et år fra de vinder til at hæve gevinsterne. Derfor er der fortsat god tid til at hæve de to milliongevinster, men alligevel håber Danske Spil, at gevinsterne snart bliver hævet.

»Det vil da være så ærgerligt, hvis man ligger inde med en kupon med gevinst på, og man så ikke får pengene ind på kontoen.«

To yderligere gevinster i weekenden

Udover de to gevinster, der blev vundet tidligere på året, mangler Danske Spil også at høre fra to yderligere vindere fra den netop overstået weekend.

Det drejer sig om millionærer fra Lottos Millionærgaranti.

Lottos Millionærgaranti trækker hver uge lod om to gange 1 mio. kr. på alle spillede rækker. Så selvom du har nul rigtige, er du stadig med i spillet om 2x1 mio. kr. fra weekendens Lottospil.

Den ene vinder har købt sin kupon på OK Plus i Skærød i Helsinge. Den anden Millionærgarantivinder har købt sin kupon i SuperBrugsen i Bramming. Der var derimod ingen, der havde de 7 rigtige Lottotal lørdag aften, så puljen vokser fra 6 mio. kr. til 10 mio.kr., der kan vindes nu på lørdag.

Hvis man er én af de heldige vindere, kan man få tjekket sin kupon i hvilken som helst butik, der sælger Lotto.

Ligger man inde med en præmie, der er højere end 10.000 kr., vil man få en præmiekvittering udleveret, som efterfølgende skal indløses i banken.