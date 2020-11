Mens de danske mink er i færd med at blive udryddet, eksploderer prisen på minkskind.

»Priserne er steget 30-40 procent den seneste måned. Efterspørgslen er kort og godt stærk og stigende,« siger Tage Pedersen.

Til Finans.dk fortæller formanden for Danske Minkavlere og auktionshuset Kopenhagen Fur, hvordan andre minkproducerende lande vil komme til at øge indtægten i kølvandet på den aflivning af alle dansk mink, som i øjeblikket er i gang på grund af fare for covid-19-mutation.

Danmark har i årevis været verdens suverænt største minkproducent.

»Salget af minkskind brager lige nu i vejret i Kina. På Alibabas online-platforme, som tegner sig for 20 procent af markedet, var salget af minkjakker i oktober 122 procent højere end i oktober 2019,« siger Tage Pedersen.

Han vurderer, at produktionen nu i stedet vil flytte til andre lande som Kina og Polen, der i øjeblikket er verdens næststørste minkproducent.

Her er der i modsætning til i Danmark ingen coronarestriktioner sat ind over for minkavlerne. Selv om der i de seneste dage hver dag har været mellem 20.000 og 30.000 nye coronasmittede i Polen, hvilket altså er op mod 20 gange højere end i Danmark (Polen har kun knap syv gange så mange indbyggere).

Til Finans.dk fortæller Bo Torben Larsen, der har minkfarme i både Danmark og Polen, at man fra de polske myndigheders side ikke anser det som som et problem med covid-19-smitte blandt dyrene.

Så mens han skal aflive hele sin bestand i Danmark – der slet ikke har haft konstateret et eneste smittetilfælde – kan han altså fortsat opdrætte dyrene i Polen.