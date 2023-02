Lyt til artiklen

Det er i øjeblikket ikke muligt at loggge på Danske Banks netbank. Det gælder både for kunder der forsøger at logge på appen, og via Danske Banks hjemmeside.

Det bekræfter Danske Bank.

Det vides ikke om problemerne gælder for alle bankens kunder, eller om der stadig er kunder, der godt kan tilgå deres netbank.

Opdateret klokken 10:43: Danske Banks netbank ser ud til at virke igen er oppe igen. Det oplyser Danske Bank på Facebook.